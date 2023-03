– Megtanultak mosogatni, főzni és mosni. Mert ezt csak így lehet, hogy ők ott vannak háttérnek. Olyan két éve kezdődött, hogy amit lehet, hanyagoltam, és azt mondtam, most már én festek. Azt gondolom, nagyon jól tolerálják. Már volt, hogy a kislányomtól kaptam vacsorát festés közben. Meg csomagol magának uzsonnát, mert látja, hogy belemerültem. Azt érzem, hogy partnerek benne.

– Miért üvegre? Törékeny, és nehéz vele a munka.

– Jaj, ez szerelem! Vigyázni kell rá! Nagyobb kihívás, ami nehezebb. Egyébként pedig nem nehéz. A legkönnyebb dolog számomra az üvegfestés.

A Szívmerengő – a Merengő-sorozat része – már a saját mintáit követi, ebben már nincs másolás Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

– Hogyan akadt össze az üveggel és a festéssel?

– Két évvel ezelőtt kaptam egy daganatos diagnózist, megműtöttek, terápián voltam, de már lezárultnak tekintem a betegséget. Tavaly nyáron azt éreztem, muszáj valami művészeti tevékenységbe belefojtsam azt a sok mindent, ami belőlem kikívánkozott. Tudatosan kerestem egy művészetterápiás eszközt. Az egyik barátnőm hívott, hogy megmutassa az üvegfestést. Kipróbáltuk, és szerelem volt elsőre. Másnap mentem a kreatív boltba megvenni a festékeket, onnantól nem álltam meg. Ebbe bele tudok úgy feledkezni, hogy azt sem tudom, mit kérdezett a gyerekem, pedig nekem előtte mindig ő volt az első. Hobbi­szinten mindig is kézműveskedtem. Két lányom van, mindig valamit csináltunk együtt, gyöngyöt fűztünk, rajzoltunk, festettünk. Egyébként pedig régebben varrónőnek tanultam, a kézügyességgel nem volt gond. Nálam ez a betegség hozta ki, hogy muszáj valamit ezzel kezdeni. Belejöttem, és most itt tartok. Az utolsó képem ez az egyiptomi macska. Annyira egyetemes és látványos minta, hogy nem volt kérdés. Rajta volt a listámon. Van egy bakancslistám, hogy miket szeretnék megfesteni.

– Mi van még ezen a listán?

– Most egy kicsit elfogyott, az az új inspiráció számomra, hogy saját mintáim legyenek. Úgy kezdjük, hogy másolunk másokat, inspirálódunk korábbi és kortárs művészektől, akár más művészeti ágból is. Egy minta, egy színkombináció, egy textúra vagy bármi megfog, és megpróbálom én is.

– Mikor csap át a terápiás elfoglaltság művészetbe?

– Én még nem mondom, hogy ez művészet. Ha ránéz valaki a képemre, és visszaköszönnek benne a gondolatai, eszébe jut valami jó, vagy csak örömét leli benne, mert látja a harmóniát, vagy megnyugtatja. Szerintem onnantól lesz művészet.

– Sok időt visz el?

– Annyira belemerültem az elején, hogy minden nap tanultam valamit. A mai tágas világban az interneten már mindenhonnan lehet tanulni. Minden nap néztem egy videót, hogy hogyan csinálja más a kontúrt, hogyan tölti ki, milyen színhasználata van. Magamnak válogattam össze a tananyagot.

Változatos mintákat fest meg, azt, ami éppen megfogja Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

– Mi a cél?

– Hát, hogy mindig festhessek. Azt sem bánom, ha nem veszik meg, csak mindig annyit, hogy a festékeimet, a keretet, meg az üveget újra tudjam venni. Annak örülök, ha olyan helyre tudom eladni, ahol örömet okozok vele, de nem az eladás a célom. Most is benne vagyok két képben, de már azon gondolkodom, mi lesz a következő. A technológia is olyan, hogy érdemes egyszerre több képben benne lenni, mert sokszor várni kell két száradási cella között. Van egy szobám, ahol eleinte nem volt semmi, aztán lett egy kiskocsim, amin rajta vannak a festékek, a szekrényekbe került polc, ahol tudok szárítani, mert nem mehet por a felületére. Aztán azt vettem észre, hogy az egész szobában minden csak a festésről szól.

– Mi juttatta el odáig, hogy közszemlére is tegye a képeit?

– Engem csak meggyőztek erről. Ősszel Németh Norbi keresett meg, hogy szokott kiállítani itt, és szeretné, ha én lennék az egyik. Mondtam: nincs is annyi képem, és nem is tartok még ott, hogy megmutassam. De aztán meggyőzött. Elkezdtem még gyártani nagyobbakat, hogy legyen mit idehozni. Ez nagyon jó motiváció volt. Most például egy madarat készítek, az európai szalakótát, mert nyáron lesz egy üvegfestő-kiállítás a VárMező Galériában, ahol 46 üvegfestőtársammal állítunk ki. Az, hogyan fejlődök, mindig azon múlik, hogy vannak dolgok, amik továbblöknek. Mint ez is, hogy ide kellett hozni a képeket.

– Meghozta már a kedvét más technikákhoz?

– Szeptembertől járok egy művészeti iskolába festészet szakra. Ott végigpróbáltunk minden technikát, de már megtanultam a saját életemből, hogy le kell tenni egyvalami mellett a voksomat, és csak azt csinálni, mert különben szétforgácsolódom, és sose leszek olyan jó. Persze, kicsit kiteljesít, mert fel lehet használni azt, amit ott tanulok, de maradok az üvegnél. Mindig használok sablont, de azt is én készítem el. Nekem ez a folyamat egyik kedvenc része. Ezért sem unalmas, mert a fázisok váltják egymást. Ez a technika lehetővé teszi, hogy bármikor rátegyek egy pöttyöt, kontúrvonalat, vagy kiegészítsem egy másféle színnel. Szoktak nevetni otthon, mikor felrakom, mert kész vagyok, aztán másnap leveszem, és nekiállok újra.