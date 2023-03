A gyermekelőadás, a Csipike és Kukucsi című kalandos mesejáték erdőlakókkal már szombaton délután és vasárnap délelőtt is látogatható lesz. A nyitási kedvezmény viszont csak a vasárnap délután 16 órára meghirdetett Kinizsi Pál táncjátékra érvényes a dunaújvárosiak számára. A nézőtér limitált férőhelye miatt kérik, hogy jelezzék igényüket a jegypénztár felé akár e-mailben ([email protected]), akár telefonon (25/402-598) nyitvatartási időben.

Őze Áron igazgató elárulta, nem ez az egyetlen kedvezmény, amellyel az újranyitó teátrum jelentkezik, már márciustól igénybe vehető, hogy a pedagógusigazolvánnyal rendelkezők húsz százalék kedvezményt kapnak a jegyárakból. Így szeretnék megbecsülésüket kifejezni ebben a nehéz időszakban irántuk. Az igazgató szót ejtett arról is, hogy a Covid-helyzethez képest most annyiban volt nehezebb, hogy minden kiadást a minimumra kellett redukálni amellett, hogy a falakon belül folyt tovább a munka. Ez számokban kifejezve azt jelenti, hogy az előző év hasonló időszakához képest az intézmény energiafelhasználását sikerült hozzávetőleg az egynegyedére csökkenteni. Viszont egy színház akkor tölti be a szerepét, hivatását, hogyha játszik, úgyhogy mindig egy ünnep számukra, ha túllehetnek egy ilyen kényszerszünettel terhelt időszakon, mint amit most kellett átélniük. A keddi társulati ülésen is az derült ki, hogy a dolgozók már várják, hogy elkezdődjön újra a munka, aminek az eredményét már a közönség is láthatja. Egy nagy lendülettel folytatjuk tovább, köszönjük a közönség türelmét! – fogalmazott Őze Áron. Természetesen az egyik legfontosabb, hogy a kötelezettségeiket teljesíteni tudják, hiszen vannak kötelező bemutató- és előadásszámok, amiket teljesíteniük kell, hogy a kiemelten támogatott színházi kategória besorolásukat ne veszítsék el.

Őze Áron igazgató örül, hogy újra játszhat a színház

Az igazgató beszélt arról is, hogy a legközelebbi bemutatójuk Carlo Collodi Pinokkió című zenés játéka lesz Horváth Illés rendezésében. Emellett várható külső produkciók érkezése, hiszen a tevékenységük egyharmadát ezek teszik ki, mert szeretnének különböző értékes előadásokat megmutatni. A júliusi Mikrofesztivál is erről szól a maga 12 előadásával. Érkezik IV. Henrik Kaszás Gergő főszereplésével, és ott vannak a 10. Színházi Olimpia házigazdái között is, amiben májusban egy indiai Macbeth-előadást, júniusban pedig a Szabadkai Népszínház Magyar Társulatának Három nővér előadását látják vendégül.

Színházi olimpia a Bartókban is Az olimpiához csatlakozó magyar színházak, fesztiválok, szakmai szervezetek maguk döntenek arról, kit hívnak meg, milyen fesztivált szerveznek. Minden partnerük a saját színházi, esztétikai, ideológiai beállítottsága szerint dolgozhat, hívhat vendégtársulatot, szervezhet fesztivált. Az eddigi olimpiákhoz képest nagyobb szabadsága van minden helyi (lokális) intézménynek abban, miként használja ki az olimpia nyújtotta globális lehetőséget. A Színházi Olimpia magyar szervezői mindenkivel megosztják nemzetközi tapasztalataikat és kapcsolatrendszerüket, de lényegében csak a koordinációban vesznek részt, és a megálmodott programokhoz szükséges forrásokat biztosítják. Sem az olimpia nemzetközi bizottsága, sem a szervező budapesti Nemzeti Színház nem gyakorol kurátori feladatokat.