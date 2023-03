Az első alkalommal, március 23-án 17 órától a Király beszéde című, számos díjjal elismert mozi várja az érdeklődőket. A vetítés előtt elhangzik majd néhány gondolat a könyvről és a filmről egyaránt, utána pedig kötetlen beszélgetés lesz.

Schmidt-Czetli Ágnes könyvtárvezető elmondta, nem csekély előkészítő munka előzte meg, hogy meghirdethették ezt a rendezvényt, hiszen négy hónappal ezelőtt álltak neki Gulácsi Zoltán művelődésszervezővel, akinek a fejéből eredetileg kipattant az ötlet. A Rajzfilmünnep kapcsán vett részt egy tájékoztatón tavaly novemberben Budapesten a Magyar Kultúra Házában, ahol a forgalmazók is bemutatkoztak. Ott hallotta először a KönyvtárMozi elnevezést, ami az NFI égisze alatt működik. Sok-sok évnyi mozis tapasztalattal a háta mögött elkezdett a gondolat mocorogni a fejében, hogy milyen jó lenne újra mozit csinálni a két területet összevonva. Hozzájárult nagyban a Rajzfilmünnep hatalmas sikere is, de bíztatást adott számára, hogy a rácalmási könyvtár programjaira szépszámú közönség kíváncsi. Amúgy is a kedvencei közé tartozott az az amerikai koncert sorozat, amelyeket könyvesboltokban, vagy könyvtárakban rendeznek, ahol világsztárok lépnek fel. Gondolta, ha már van egy KönyvtárMozi hazánkban, és adott egy ilyen remekül működő könyvtár Rácalmáson, amelynek már van egy szépszámú közönség is, miért ne próbálhatnák meg a kettőt összekötni, és a könyvek szerelmeseinek mozgóképes könyvadaptációkat kínálni egy filmklub kereteibe foglalva.

A könyvtárvezető elmondta, időközben kiderült számukra, hogy ők nem azt szeretnék megvalósítani, amit a KönyvtárMozi kínál a Filmarchívumból, ráadásul számukra nem is elérhető. Viszont a saját koncepciójuk megerősödött bennük, és elkezdtek kilincselni vele. Megkeresték a meglévő filmklubokat, mondják el tapasztalataikat. Senki nem értette, miért könyv-alapú filmeket keresnek, amikor abból annyira kevés van. Ágnes egy hétvége alatt összeállított egy háromszázas listát, amiből ki kellett választani, mit vetítsenek. Igyekeztek olyan filmeket válogatni, amelyek szélesebb közönséget és korosztályt vonzanak.

A Király beszéde hamar fennmaradt a szűrőn, de ki kellett nyomozni, kinél van a film vetítési joga. Kiderült, hogy a nagy filmforgalmazó cégek megszűntek, már harmadik éve nem foglalkoznak filmforgalmazással. Van, ahol az eredeti forgalmazó, van, ahol a gyártó rendelkezik a jogokkal, ráadásul nincs egy központi adatbázis, amelyben meg lehetne nézni, melyik film forgalmazási joga kinél van. Talán a legnehezebb éppen a nyitó film volt, ugyanis a Budapestfilmnél nem tudták, de adtakegy számot ahhoz, aki tudhatja. Ő megígérte, hogy megnézi. Három hét múlva, március elején még mindig nem tudták, hogy le tudják-e vetíteni azt a filmet, amit megvettek időközben, ahogyan a könyvet is. Úgy döntöttek, valami mást választanak a listájukról. Olyantól próbáltak választani, akinél sok forgalmazó sok filmje volt elérhető. Akkor éppen három címet kerestek, és nagy örömükre mindhárom megvolt nála. Köztük a Király beszéde is.

Az esemény annyiban több, mint egy sima vetítés, hogy előtte a film könyves, illetve vonatkozásairól kap egy összefoglalót a közönség, utána pedig megbeszélhetik közösen a tapasztaltakat. Az igazi moziélményhez pattogatott kukorica és üdítő jár.

Ebben az évben hat részt terveznek, lényegében minden második hónapban lesz egy vetítés. A következőt májusban tartják, a film pedig a Csokoládé lesz.