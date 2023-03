Március 25-én este koncertet ad a Kaptárban a Sziámi AndFriends névre hallgató formáció, amely a legendás Sziámi folytatásának is tekinthető. A Müller Péter Sziámi, Kirschner Péter, valamint Varga Orsolya, Bakos Zita, Kónya Csaba és Tóth Márton alkotta együttes természetesen a legjobb URH dalokat is megszólaltatja majd. A Sziámi AndFriends a hazai rockzene és alternatív rockzene megkerülhetetlen csapata. Tiltott és tűrt dalok 1980-tól napjainkig. Az Apokalipszis, a Vigyetek el!, a Besúgók és provokátorok, a Kicsi kicsiszolt kő, a Testből testbe vagy a Világegyetemista a jelenkorban is ugyanolyan érvényesen szól, mint születésekor.