Az utóbbi évekre viszont rányomta a bélyegét a koronavírus, illetve az energiaválság, ennek ellenére az igazgató elégedett az elmúlt évvel.

– Annak ellenére, hogy a múzeumot is érintette az energiaválság, novembertől csak 10 fok van az épületben, természetesen az igazgatói szobában is, az idevágó múzeumi törvény viszont a minimális hőmérsékletet 16 fokban szabta meg, s mivel ez nem teljesült, a leletek és a gyűjtemény egy része penészedik. Tájékoztattam a polgármester urat és a közgyűlés valamennyi tagját, hogy a múzeum gyűjteménye még egy ilyen telet már nem tud elviselni, hogy akkor mi lesz, azt én sem tudom. A nehézségek ellenére viszont tavaly is komoly eredményeket értünk el.

Farkas Lajos közel tíz esztendeje áll a múzeum élén Fotók: Szabóné Zsedrovits Enikő / Dunaújvárosi Hírlap

– Ezt kifejtené bővebben?

– Az Intercisa Múzeum a 2022-es év során, a járvány ellenére is több olyan rendezvényt valósított meg, melyek sajátosan csak múzeumi környezetben és szakmai háttérrel voltak kivitelezhetőek. Tavaly hat időszaki kiállítást és számos előadást, illetve foglakozást valósítottunk meg intézményünkben. Ezek a programok olyan kultúrtörténeti értékek közkinccsé tételét tették lehetővé, amelyek Dunaújváros vonatkozásában nagy jelentőséggel bírtak. Ebben nagy szerepet játszott az intézmény munkatársainak magas szakmai képzettsége és pozitív hozzáállása. A célközönséget a diákok és családok, illetve a múzeumi kínálat iránt érdeklődők jelentették 2022-ben is. Az említett rendezvények tapasztalatai azt jelzik, hogy kezdenek a dunaújvárosi köztudatba beépülni az Intercisa Múzeum ismereteket közvetítő, népszerűsítő, szakmailag korrekt, a szórakoztatási szándékot sem nélkülöző programjai. A hagyományos „múzeumi” tevékenység mellett az elmúlt évben igyekeztünk olyan programokat is beépíteni a tevékenységünkbe, amelyek szélesebb rétegeket is képesek voltak megszólítani, ilyenek voltak a különböző családi napok és előadások, valamint szabadtéri programok. A járványhelyzetre való tekintettel az intézmény ugyan már nyitva volt a látogatók előtt, de azok nagyon óvatosak voltak, ami érthető, így az év első negyedévében csak kis számban látogattak el a múzeumba. Ez a szám a tavasz és a nyár beálltával nagyon megnövekedett, közben az intézmény falain belül munkatársaink folyamatosan dolgoztak. A régészeti megfigyelések folytatódtak, nemcsak Dunaújvárosban, hanem a környező településeken is, a múzeumi törvény nem teszi lehetővé, hogy a restaurátorok a különböző vegyszereket kivigyék az épületből, ezért az otthoni munkavégzés lehetetlen. Hasonló a helyzet a leltárkönyvekkel is, szigorúan tilos kivinni azokat a múzeumból, így a múzeum zavartalanul működött. Hála Istennek a tavalyi évben a múzeum egyetlen dolgozója sem fertőződött meg koronavírussal!

Tavaly hat időszaki kiállítást rendeztek a múzeumban

– Említette, hogy hideg van az épületben, ennek ellenére dolgoztak?

– Nagyon büszke vagyok a munkatársaimra, igen, a hideg ellenére több kiállítást is rendeztek – igaz, közülük sokan le is betegedtek –, fogadtuk az előre bejelentett látogatókat, mert a múzeum egy tudományos műhely és csak azután szórakoztató intézmény. Nem győzöm eleget hangsúlyozni, hogy ez egy csapatmunka, itt mindenkire szükség van, önmagában egy múzeumigazgató nem ér semmit sem, ezért fontos, hogy az Intercisa Múzeumnak egy nagyon jó szakembergárdája van.

– Néhány szót mondana a költségvetésről, illetve a dologi eseményekről?

– A múzeumhoz kapcsolódó kőtár rendbetételét és folyamatos karbantartását a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. végezte magas szakmai szinten. Így közösen sikerült elérnünk, hogy a kőtár az év bármelyik szakában kedvenc kirándulóhellyé vált a dunaújvárosi ember számára. A múzeum épületében és a római fürdőben elvégeztük önerőből a különböző javításokat, mint pl. a vizesblokkok és az ajtók felújítását, valamint az elavult izzók cseréjét. Folyamatosan újul a múzeum honlapja is, ezzel szinte naprakészen tudjuk tájékoztatni az érdeklődőket eseményeinkről. 2022-ben az Intercisa Múzeumban sikerrel valósítottuk meg rendezvényeinket, a visszajelzések is ezt igazolták. Ami a számokat illeti, a személyi kiadás járulékokkal együtt meghaladja a 63 millió forintot, a dologi kiadás pedig megközelíti a 17 milliót, tehát a múzeum éves költségvetése 80 millió forint körül mozog.

Tavaly, elsősorban a régészeti megfigyeléseknek köszönhetően, a múzeum bevétele több mint 6 millió forint volt, de ez változó, ugyanis a régészeti megfigyelések a különböző beruházásokhoz kötődnek, ha azok elmaradnak, akkor nincs miről beszélni.

– Ez év végén lejár a második ötéves megbízatása, pályázik-e ismét?

– Igen, ha a jó Isten ad erőt és egészséget, akkor ismét beadom a pályázatot, de ez lesz az utolsó ciklusom, amit arra is felhasználok, hogy egy olyan utódot „neveljek ki”, aki még hosszú ideig vezetheti a múzeumot, illetve folytatja az általam megkezdett munkát.