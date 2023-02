Dunaújváros - Sétálva a városban, érdekes alkotásokat láthatunk, bár talán sem az alkotót, sem a művet nem ismerjük. A Duna-partot díszítő szoborpark is bővelkedik ilyen kincsekben. Képünkön Magyar József (1936–) grafikus és szobrászművész Vitorlák című alkotása látható, amit 1974-ben állítottak fel az alsó-Duna-part déli részén. A művész stílusa kezdetben a Szürenon szellemiségéhez kötődött. Aprólékosan kidolgozott, egyedi grafikákat, főként tollrajzokat készített a ’70-’80-as években, de egyes műveire jellemző az expresszív hangvétel is. A ’70-es évek közepén foglalkozott szobrászattal is: nagyméretű, lendületes fémplasztikáját az acélszobrász szimpózium keretében készítette. (Forrás: JAKD)