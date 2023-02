A veszprémi Csikász Galériában történt megnyitón Hegedűs Orsolya művészettörténész így fogalmazott: „Legfontosabb értéke, hogy hozzányúl bármihez: bontásból származó ablakhoz, ipari hulladékhoz, régi magnószalaghoz, vagy olyan tetszőleges újabb médiumhoz, mint a videó, a lightbox vagy éppen a 3D ceruza, és megtalálja azt a formát és hangulatot, amelyekben egy olyan szimbolikus kombináció jön létre, amelyet bár előtte soha senki nem párosított még hasonlóan sem, mégis úgy érezzük, mintha máshogy nem is lehetne.”

Várnai több mint 20 új munkája Veszprémben Fotó: NL/VN

Lapunknak a képzőművész elmondta: – A munkáim inkább a tudomány felől közelítenek egy-egy adott kérdéshez. A tudomány és a fejlődés felgyorsult. Olyan korábbi evidenciák, értékek, viszonyulási pontok kerültek a partvonalra, amelyeket korábban elképzelhetetlennek hittünk. A technikai haladás beleütközött számos ökológiai feltételbe. Az emberiség – mint korábban sokadszor – fordulóponthoz érkezett... Számos új forgatókönyv tárul elénk. Ezen gondolatkör nyomán születtek a Veszprémben kiállított munkák.



– Ön optimista?

– Részben. A korábbi tanulmányaim alapján, reményeim szerint az emberiség megoldja a rá váró feladatokat. Kihívások és kataklizmák előtt állunk. A tárlat címe is erre próbál utalni: keresni kell az új megoldásokat. Ez egyébként gyermekkori becsípődésem is, hogy mindent egy kvázi sci-fi szemszögből gondolok el. Hiszek abban, hogy a civilizáció mindig is megoldja az adott korszak kihívásait. Igen, egy pozitív sci-fiben bizakodom.



– A veszprémi Várnai-kiállítás február 19-ig látogatható. Hogyan tovább e naptári évben?

– Számos kisebb terv van, amely éppen most formálódik. Ami helyi értékkel bír és fontos: két régi művet is felújítottak a közelmúltban a dunaújvárosi szoborparkban. Illene rájuk vigyázni, ha már ezt kaptuk örökségül.