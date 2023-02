Morgan Housel: A pénz pszichológiája

A pénz életünk minden területén jelen van, mindannyiunkat befolyásol, és legtöbbünket összezavar. Mindenki kicsit másképpen gondolkodik róla.Az, hogy mennyire bánsz jól a pénzzel, nem szükségszerűen azon múlik, amit tudsz. Sokkal inkább azon, hogyan viselkedsz. A helyes viselkedés pedig – még az okos embereknek is – nehezen tanítható. A pénzre – így a befektetésre, a személyes pénzügyekre és az üzleti döntésekre – általában matematikai alapú területként gondolunk, és ekként tanítjuk. Olyan területként, ahol az adatok és a képletek egyértelműen megmondják, mit kell tenni. Ám a valóságban az emberek nem Excel-táblában hozzák meg pénzügyi döntéseiket, hanem a családi asztalnál vagy üzleti tárgyalásokon, ahol személyes történetük, egyedi világnézetük, egójuk, büszkeségük és fura ösztönzők keverednek egymással. A pénzügyi siker nem egzakt tudomány.

Vannak szorgalmas szegények és lusta gazdagok

Egyfajta szociális készség, amelynél a viselkedésed a tudásodnál is többet számít. Ezt a készséget nevezi a díjnyertes szerző, Morgan Housel a pénz pszichológiájának. Rövid történeteivel rávezeti az olvasót, hogy a pénz technikai oldalánál fontosabb az emberi tényező, és időtlen tanításokat olvashatunk vagyonról, mohóságról, boldogságról és az élet egyik legalapvetőbb kellékéről – a pénzről.A pénz pszichológiája – Időtlen leckék vagyonról, mohóságról és boldogságról című könyv kétmillió példányban kelt el, 52 nyelvre fordították le. Kétszer nyerte el az Amerikai Üzleti Szerkesztők és Írók Best in Business Award díját, megkapta a New York Times Sidney-díját, és kétszeres döntős a Gerald Loeb Award for Dis­tinguished Business and Financial Journalis díjért.„A születése után írtam egy levelet a fiamnak, amelyben egyebek között ez állt: Vannak, akik olyan családba születnek, amelyek tanulásra buzdítanak; más családok ellenzik az oktatást. Vannak, akik az üzleti vállalkozást ösztönző, virágzó gazdaságokba születnek; mások háborúba és nyomorba. Szeretném, hogy sikeres legyél, és azt is, hogy te magad érd el a sikert. Ismerd fel azonban, hogy nem minden siker tudható be a kemény munkának, és nem minden szegénységet a lustaság okoz. Ne feledkezz meg erről, amikor az embereket, köztük önmagadat is megítéled” – írja a szerző a könyvében.

(Forrás: Bookline)