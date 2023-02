Maya Devir – Yehuda Devir: Ez egy ilyen nap

Hogyan birkózzunk meg a házasság apró kihívásaival?

A kötet a rendkívül népszerű alkotópáros életét és szerelmét mutatja be, ahogy megbirkóznak a hétköznapok hullámvölgyeivel és a friss szülőséggel járó jelentős változásokkal.

Yehuda és Maya Devir akkor kezdték képregényben illusztrálni az életüket, amikor friss házasként az első közös lakásukba költöztek Tel-Avivban. Az izraeli művész képregényeket rajzol a családja őrült életéről, ahol most a lánya az új főszereplő. Yehuda Devir rengeteg rajongót szerzett az elmúlt években azzal, hogy bemutatta a kezdetben barátnőjével, később feleségével közös életét. A párnak azóta már egy kislányuk is születettet, Ariel, aki alaposan felforgatta a fiatal pár egyébként sem unalmas életét. Yehuda az utóbbi időben sem tétlenkedett, és folyamatosan azon dolgozott, hogy minél szórakoztatóbb képregények segítségével mutassa be a családi életét a több mint 5,5 millió követőjének. Az azóta eltelt években az Ez egy ilyen nap az egyik legnépszerűbb alkotás lett az interneten, világszerte több millió követővel.

Ez az első alkalom, hogy a Devir-képregények egy kötetben élvezhetők. Ebben a gyűjteményben szívmelengető, vicces és mindannyiunk számára ismerős helyzeteket osztanak meg. Úgyhogy még azok is, akik nem gondolják, hogy gépkarabéllyal kellene hadat üzenni egy csótánynak, könnyedén azonosulni tudnak a Devir házaspár küzdelmeivel és sikereivel. Hiszen ki nem mondta már maga is, hogy ez egy ilyen nap?!

„Egy kihagyhatatlan gyűjtemény. A szerzők nyers őszinteséggel, zseniálisan megrajzolt, vicces képregénykockákon mutatják be a párkapcsolatok furcsaságait. Öröm látni, hogyan ábrázolják a szerelem jó, rossz és csúnya oldalát.” – írja a könyvről Nick Seluk, a világhírű képregényalkotó.

„Vicces, gyönyörű és néha szomorú – de ami a legfontosabb, igazi” – ajánlja Rob DenBleyker, a Cyanide & Happiness megalkotója.

„Imádtam ezt a könyvet. Annyira olyan, mint a férjem és én. Néhány rajzon hangosan nevettem. Volt néhány rajz, amit megmutattam (és volt, amit nem) a férjemnek, és mondtam, hogy ő is ilyen. Nevetni és vigyorogni fogsz” – írta Erin a goodreads.com-on. (Forrás: Líra)