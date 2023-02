Gian Galeazzo Ciano: Ciano titkos naplója (1939–1943)

1944. január 11-én délelőtt tíz előtt öt sortűz dördült el a veronai Scalzi-erőd egyik falánál. Öt elítéltet végeztek ki, akik között ott volt a 40 éves Galeazzo Ciano gróf, volt külügyminiszter, Benito Mussolini veje is. Ciano előzőleg kiemelt szerepet játszott az apósa megbuktatásában, és a hajszál híján nem sikerült vállalkozás után Hitler a legkeményebb megtorlást követelte a lázadókra.Ekkor már közismert volt, hogy létezik Ciano gróf titkos naplója, amelynek kézre kerítéséért a nácik mindent megtettek. Joggal tartottak attól, hogy a Führer legbelsőbb környezetét is jól ismerő olasz diplomata kínos és kompromittáló adatokat hoz nyilvánosságra a náci felső vezetők tagjairól, s szövetségesükről, a Duce személyéről.Ciano a naplójának utolsó feljegyzését 1943. december 23-án a veronai fegyház 27-es cellájában vetette papírra. Azt írta: „megtettem a szükséges óvintézkedéseket biztonságba helyezésükre”. Feleségére, Eddára bízta feljegyzései megőrzését.

A napló után kíméletlen hajtóvadászat indult, a memoárt mindkét ország titkosszolgálata megpróbálta megszerezni, ám Ciano hitvese kalandos körülmények között Svájcba juttatta, nem sokkal később pedig nyilvánosságra hozatta.Ciano gróf naplója mindmáig az egyik legfontosabb II. világháborús kordokumentum, amelynek adataiból a történészek rengetegek merítettek. Szinte a szemünk előtt bontakoznak ki a háború eseményei egy csúcsdiplomata leírása alapján, aki szó szerint belelátott a nemzetközi politikai boszorkánykonyhákba. Napi érintkezésben volt a magas rangú náci vezetőkkel és a szövetséges holdudvarba tartozó országok diplomatáival, politikusaival. A magyarok számára a napló azért is érdekes, mert Ciano jóindulattal viseltetett irántunk, a bécsi döntéseken a revíziós elképzelések támogatója volt, és nélküle aligha érhettünk volna el sikereket. Egyes politikusainktól viszont – finoman szólva – nem volt elragadtatva. Véleménye azért is lényeges, mert olyan tükröt tart elénk, amely segít a saját önképünk hiteles kialakításában. Ciano naplója megjelenésekor világszenzációnak számított, szinte azonnal, 1946-ban magyarul is napvilágot látott, ám magán viselte a gyors megjelenés fogyatékosságait. Ez alkalommal e hiányosságokat kiküszöbölték.

(Forrás: Líra)