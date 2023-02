Berzai Zsuzsanna rendkívül érzékeny ember, ami a képein is hűen visszatükröződik. A természetben átélt ingerek remek motivációt nyújtanak munkásságához. Színek és évszakok című kiállításának megnyitóján zsúfolásig megtelt a terem.

A megnyitón elsőként a Violin Alapfokú Művészeti Iskola sárbogárdi kihelyezett tagozatának műsorát láthattuk. Kovács Bítia fuvolán, Jákob Sándor oboán játszott, zongorán kísért Jákob Zoltán, verset mondott Kineth István. Ezután a festőt Kiss Zsuzsanna pályatárs mutatta be a nagyközönségnek. A perkátai születésű alkotó már az általános iskolában érdeklődéssel fordult a rajzolás felé. Nagy hatással voltak rá az iskolakertben a fák alatt eltöltött rajzórák. Gáspár Aladár tanár biztató szavai a mai napig visszacsengenek a fülében, és olyan lendületet kapott a rajzoláshoz, festészethez, hogy az talán élete végéig elkíséri majd. Az élet azonban egy időre elsodorta a pálya mellől, de a nyugdíjasévekre alkalom adódott a visszatérésre. 2018-tól az aktív alkotás időszaka következett.

Nógrádi Katalin kulcsi csoportjában kezdett újra hódolni a festészet szeretetének. Ahogy maga a művész fogalmazott: álmokból valóság lett. Élete részévé vált a festés. Tehetségét az is bizonyítja, hogy pár hónap múlva felvételt nyert a nívós Batsányi-Cserhát Művészeti Közösségbe, ahol négy képe is minősítést, egy pedig kiváló minősítést kapott. Ugyanitt a Nyári szerelem című képét pedig képzőművészeti díjban részesítették. Berzai Zsuzsanna több hazai és külföldi festőtársaság oldalának tagja, alkotásaival jelentős elismeréseket megszerezve. Első önálló kiállítása szülőfalujában volt Perkátán 2021 tavaszán, majd több településen is bemutatkozott. A sárbogárdi állomás már a negyedik a sorban.

A tárlaton közel ötven, főleg a természet szépségeit ábrázoló képet csodálhatunk meg. Realista stílusával elvarázsol minden természetet, festészetet kedvelő embert. A kiállítás három héten keresztül látogatható. Legközelebb március vége felé találkozhatunk a művésznővel és képeivel Dunaújvárosban.