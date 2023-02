Riley Baker: Lopott szerencse

Ha minden gondod megoldása az ajtódon kopogtatna, akkor élnél vele? Felkapnád az asztalról azt a sorsjegyet, ami az egész életedet egy pillanat alatt megváltoztathatja?

Rebecca Harvey tiszta szívből utálja a főnökét. Éppen ezért egy másodpercig sem tétlenkedik, és lenyúlja tőle a nyerő kaparós sorsjegyet, majd szó nélkül köddé válik. A menekülés az élete része lett, ezért nem okoz neki gondot sietősen összepakolni és lelépni a városból. Időközben egy jóképű zenész is tovább bonyolítja a helyzetet. Vajon a főnöke utoléri őt? Vagy sikerül meglép­nie a pénzzel, ami az egész életét megváltoztathatja?„Riley Baker új regénye most igazán levett a lábamról. Hozzászoktam már az írónő stílusához, amit nyújtott A Happy End után sorozatában, illetve a Szavad ne feledd! című könyvében. Ugyan mást nem olvastam tőle, de ismerem a stílusát és gyanítom, hogy ez a többi szerzeményében is megnyilvánul.

A Lopott szerencse azonban más. Megismerhettük Riley Baker egy teljesen új, merészebb oldalát is, ami a többi regényében korábban nem jelentkezett. Ezt persze nem rossz értelemben írom, hanem a lehető legjobban, amit elképzelhet az ember. Nekem az ő könyvei közül ez a mostani kiemelkedett a többi közül és határozottan a kedvencem lett a szerzőtől. A történet főszereplője Rebecca, aki abszolút az édes­anyját és a húgát helyezi előtérbe. Ő egy vakmerő, furfangos, talpraesett, szívós, elszánt női karakter, akinek nagyon szerettem a stílusát. Az ő múltja igencsak szívszorító. Szegény családban nőtt fel, állandóan menekült, mert nem élhettek konstans lábakon. Zaiden egy kicsit titokzatos, de igen derék, humoros karakter, aki imádja a zenét. Gazdag családból származik, de az ő családi háttere sem dísztelen. Amin nagyon sokat nevettem, az a Zaiden és a „Consuela” vagyis a takarítónő közötti szócsata. De nem hagynám ki Rebecca elméletét sem a Lucky Stars-ban dolgozó nőről. Lehet, velem van a baj, de rengeteget nevettem rajta. Hogy egy kis szót ejtsek még a könyv köntöséről, elmondanám, hogy nagyon találó és imádni való borító takarja ezt a roppant izgalmas, humoros, romantikus történetet.” – írja a könyvről Kincsi a moly.hu-n.

(Bookline)