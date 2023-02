Pénteken este azonban mégis megtelt közönséggel a terem, és mégis volt, voltak, akik muzsikálásukkal egy kissé kibillentették a hétköznapokból a közönséget. És még a sorozat alapelve sem sérült, amely szerint ezeken a mini hangversenyeken a Sándor Frigyes Zeneiskola tanárai és tehetséges növendékei közös koncertet adnak a kávéházi közegben.

Róka Lilla nem csak zongorázott, hegedült is Fotó: Laczkó Izabella

A megmentő Tágincevá Irén zongoratanár volt, aki növendékeit is hozta az eseményre. Róka Lilla, ­Sztruhár Szabolcs, Tágincevá Támila zongora hatkezese még egy újrázást is kikövetelt. Lilla egy másik produkcióban hegedült, Tamilá pedig dobolt. Tágincevá Irén több darabbal is készült, de Király Izabellával közösen egy négykezesre is vállalkozott.

A koncert sikere ismét bizonyította, hogy szükség van az ilyen eseményekre, az élőzene varázsa nem pótolható.