– Itthon érzi már magát Dunaújvárosban?

– Abszolút. Bőven volt idő, hogy beilleszkedjek. Sok különböző feladatot kaptam itt. Mindegyik más, és mindegyiknek megvan a szépsége. Ami nagyon ideköt, számomra az egyik legjobb élmény volt. Tavaly ugrottam be, vagyis vettem át egy szerepet a Gyerekrablás a Palánk utcában című előadásban, és abban sok fiatal játszik. Azt hiszem, egy hét alatt újítottuk fel, de azalatt hihetetlen jól összebarátkoztunk. A nyáron csak miattuk lejöttem. Gyakran összejárok velük focizni, elmegyünk pizzázni, nyáron volt egy kis sütögetés is. Ők például nagyon a szívemhez nőttek.

– A beugrás a specialitása? Az egy kemény, embert próbáló dolog. Mi a jó ebben?

– Szeretem a beugrást. Volt már több is. Persze stresszes, de azért ez egy kihívás.

– Szereti a határokat feszegetni?

– Igen, szeretem. A legemlékezetesebb az tavaly volt a Nemzeti Színházban, a Mester és Margarita előadásban az egyik srác lebetegedett, és előző este derült ki, hogy pótolni kell. Én kis szerepeket játszom, de rájöttem, hogy ott voltam végig a próbafolyamaton, gyakorlatilag ismerem az összes jelenetet, a szöveget, a művet, és tulajdonképpen meg tudnám csinálni. Éjszaka végigbújtam a szöveget rengetegszer. Persze stressz, de mégis van benne adrenalin is, hogy Úristen, meg tudom csinálni! Az is nagyon jó érzés, amikor a végén a nagy színészek megköszönik, hogy megmentetted az előadást. Ami talán extrémnek mondható az én életemben, hogy nagyon szeretek a világban „elveszni”. Külföldön, az egyetemen rengeteg felé vittek minket. Mindig volt egy olyan érzésem, hogy vagyok én és a táskám, amiben benne van minden, amire szükségem van. És bárhova visz a világ, találok egy helyet, ahol, ha akarok, tudok aludni. De mindent megoldok magamnak. Tavaly költöztem Budapestre, és rengeteget utazok a mai napig a színházak között. Volt olyan próbafolyamat Budaörsön, amikor minden este máshol aludtam. Én ezt élveztem. Vagyok én, vannak cuccaim, azokra vigyázok, és nem tudok elveszni.

Láthattuk az Egy csók és más semmi karakterszerepében Fotó: Laczkó Izabella

– Hogy került az albertirsai srác az orosz színjátszás fellegvárába?

– Érdekes történet, már az is, hogy hogy kerültem a színjátszásba. Világéletemben pilóta szerettem volna lenni, vagy robotépítő mérnök. Szerettem verset mondani, zenéltem zenekarban, rádióztam is egy ideig Cegléden. Volt egy 48 órás élő rádióközvetítésünk, ami Guinness-rekord, de nem jött el a bizottság, így nincs bejegyezve. Úgy voltam ezzel, hogy színész, az úgyis mindig lehetek, az olyan alap dolog volt. Érettségi előtt csináltam egy kisfilmet, és az egyik tanárunk mondta: Neked rendezőnek kéne lenni! Beadtam a jelentkezésemet, és végül úgy alakult, hogy fölvettek Kaposvárra, Cseke Péter osztályába. Egy évet jártam oda.

A moszkvai Művészeti Színház Anton Csehov Akadémiájának van egy csereprogramja Kaposvárral. Az elsőévesek kimentek oda tíz napra. Tréningeztünk, megnéztünk rengeteg orosz előadást, és ugye az ottani tanárokkal dolgoztunk. Én éltem kiskoromban is Moszkvában. Édesapám a külügyben dolgozott viszonylag sok ideig, ő volt a moszkvai magyar nagykövetség főszakácsa, ő egy konyhaművész. Orosz iskolába jártam három és fél évig. Mégis, amikor kikerültem egyetemre, nulláról kellett kezdeni a nyelvet, sokat elfelejtettem. Az osztállyal nem hittük el, amit látunk, hogy micsoda rendszere van annak az iskolának, hogy mennyire fegyelmezettek a diákok, hogy mennyire figyelnek egymásra, mennyire kreatívak, mennyire lazák, de a balettórán a huszonnégy gyerek olyan pontossággal emelgeti a lábát és teszi le, teljesen odavoltunk. Aztán jöttek ők is hozzánk tíz napra.

A színházi műhelyben voltak Spanyolországból, Franciaországból, Macedóniából színi osztályok, és mi is. Reggelente tréningek voltak, a mozgástanárokkal, a harcművészet-tanárokkal, mindenféle tanárral. Ez a tábor tíz nap álom. Épp Csehov Meggyeskertjét csináltuk, a velünk párhuzamos orosz osztállyal, Viktor Anatoljevics Rizsakov osztályával. Egyszer Rizsakov odajött hozzám, és megkérdezte: Nu, sto? Velünk jössz? Kérdeztem: Hova? Azt mondja: Hát Moszkvába. Mondom: Viktor Anatoljevics, nagyon vicces! Mire ő: Jól van, jól van, gondolkodj!

A következő este megkérdezte: Akkor hogy döntött? Az orosz diákok figyeltek minket, és amikor elment, egyszerre tizenöt ember jött körém. Na, mi van, mit mondott? Mondták, hogy egyáltalán nem lehetetlen, Rizsakov előző osztályában is volt egy amerikai lány. Úgy voltam vele, hogy ha az utolsó estén is odajön, akkor elhiszem. Megvolt a bemutató, és odajött: Nu sto? És akkor bennem egy fal omlott le, ez tényleg igaz. Hát miért én? Mondtam: Viktor, nem én vagyok itt a legtehetségesebb. És akkor azt mondta: jó, jó, de mi a tehetség? Hát munka, nem? Az inkább munka. Én egy hétig nem mertem elmondani a szüleimnek. Másnap, amikor felébredtem, mintha a fények is másként világítottak volna. A nyaram arról szólt, hogy keressek megoldást, hogyan tudom finanszírozni. Egy alapítvánnyal sikerült megoldani. De ott voltam augusztus 31-én a Moszkvai Művész Színház Akadémiájának a kollégiumában. Szeptember elsején, a színház nagytermében, az évnyitón a rektor, Igor Zolotovickij bemutatott, és mindenki tapsolt nekem. Ezek ­klassz dolgok. Persze ez a szakma hatalmas, és nagyon hosszú az élet. De ezek szép emlékek.

– Mit tud kamatoztatni mindebből?

– Az élmény maga hatalmas. Az iskolában rengeteg óránk, foglalkozásunk volt, rengeteg előadást csináltunk. De az, hogy három évig ott lehettem, megtanulhattam egy nyelvet anyanyelvi, szinte irodalmi szinten, az csoda. Az oroszok magyarázták el nekem, hogy ők hogy látják az orosz irodalmat. Teljesen másból indulnak ki. Nem csak Moszkvában voltunk, találkoztam falusiakkal Szibériában, az nemcsak nekem volt más, a moszkvaiaknak is. Elvittek minket Franciaországba. Flashmobokat csináltunk állomásokon, és annyi pénzt gyűjtöttünk össze, hogy elmentünk egy dél-franciaországi faluba, ahol tíz napon keresztül színházat építettünk.

A fiúk sziklát vájtak, betonoztak, a lányok főztek. Olyan szituációkat mutattak meg nekünk, amit sehol nem látsz. Rizsakov kereste is, hogy minél többet láthassunk, minél több emberrel beszélgethessünk. Mert ennek a szakmának a lényege az ember, az emberrel való foglalkozás. Egy nagyon fontos tanítás volt, amit nekem elmondtak, elsősorban azt szeretnék, hogy belőlünk jó emberek ­legyenek, mert csakis akkor válhatsz jó művésszé. Rossz emberből nem lesz jó művész. Volt szigor, fegyelem, volt rendszer, be kellett tartani. Technikai dolgok, amiket el kellett sajátítani, rengeteg. Tánc, ének, beszéd, de minden tanár a technikát vagy egy művön, vagy egy történeten, vagy egy emberi sorson keresztül próbálta átadni.

– Befektetett három esztendőt ebbe a kultúrába. Nem fordult meg a fejében, hogy ott folytatja?

– Ez volt a terv. Nekem Rizsakov mindig mondta, hogy magának haza kell menni, mert maga elsajátította az oroszt, az nagyon jó, de kell, hogy legyen az embernek egy bázisa, ahova haza tud térni. És annak az anyanyelvű országnak kell lennie. A színészetben pláne. Én a koronavírus miatt jöttem haza igazából, nem terveztem hazajönni. De nem bántam meg. Elkezdtem itthon dolgozni, és hatalmas felfedezés volt számomra a magyar nyelv.

– Milyen értelemben?

– Hát az, hogy tulajdonképpen először játszottam a saját nyelvemen, és nem kellett használnom egy plusz motort, egy plusz komputert a fordításra. Nem kellett többet agyalnom, hanem ténylegesen a szövegre tudtam koncentrálni. És hihetetlen volt felfedezni, hogy ez a saját nyelvem. Én ezt ismerem. A saját színeimet fedeztem fel. Így is tudok beszélni, így is tudom mondani. Ez egy nagy feszültség feloldása volt. És sokkal jobbnak érzem most magamat.

– Dunaújváros már otthont adott, elképzelhető az, hogy itt folytatja hosszú távon, vagy visszamegy Oroszországba?

– Hát jelenleg biztos, hogy nem. Ez az időpillanat nem alkalmas, de elképzelhető, hogy egyszer visszamegyek. Nem zárom ki. De már Magyarországon van a bázisom. Dunaújvárosban még sok előadásban leszek. Minden lehetséges. Szabadúszó vagyok, és egyelőre nagyon élvezem, hogy én oszthatom be az időmet. Szerencsére van is, aki hív. Néha-néha vannak forgatások is, elkezdtem szinkronozni, és engem minden érdekel. Dolgozok most Dunaújvárosban, Budaörsön, a Nemzeti Színházban, a Karinthyban is, Gödöllőn is dolgoztam, és újonnan Debrecenbe is járok. Nagyon élvezem, hogy mindig új emberekkel találkozok. Sokat fogok utazni. Ez része ennek a dolognak. De hát pályakezdő vagyok, én ezt nagyon élvezem.