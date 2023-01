Új kiállítás nyílik meg 1 órája

Volek Rita alkotásait állítják ki január 20-tól

Volek Rita Kisapostagon dolgozik a postán. A falu innen ismeri. Mint szinte mindenkinek, neki is van hobbija: Rita festeni szeret. Ez azonban eddig rejtve maradt a közösség előtt, most nagy nyilvánosság előtt mutatkozik be.

Kállai Félix

Fotó: facebook

A Halászkert kocsmában pár képét láttam már. Mikor megláttam azokat, a csodálkozástól kikerekedett a szemem. Micsoda színek, micsoda témák! Mintha kiugranának az alkotások a vászonról. Az igazi meglepetés akkor ért, amikor Ritával elkezdtem beszélgetni. Kiderült, hogy két és fél éve fogott először ecsetet a kezébe, amikor betegsége miatt rengeteg szabadideje keletkezett. Először YouTube-videókat kezdett nézegetni, majd vásárolt egy festőkészletet. Kipróbálta a videókon látható technikákat és anyagokat. Bár gyerekkorában is szeretett rajzolni, elmondta, hogy a festés teljesen más. Kikapcsolja és egészen más világba repíti. Lelkesen beszélt a hobbijáról, amelyet munka mellett végez. Azt reméli, hogy a későbbiekben ez lehet a fő foglalkozása. Főleg barátoknak és ismerősöknek készíti a képeit. Fotó:facebook A nagyközönség elé 2023. január 20-án lép, hiszen a kisapostagi polgármesteri hivatal földszinti előadóterme biztosít helyet a tárlatának, ahol be szeretné mutatni azt a fejlődést, amelyen eddig átment. Tárlatának címe Keretek nélkül. Ez jelenti azt is, hogy a képek nincsenek bekeretezve, de azt is, hogy Volek Ritát nem korlátozza semmi témaválasztását illetően. Kiállítása dr. Somorácz György és Klép Sándor természetfotóit váltja a kultúrterem falain.

A tárlat valódi élményt ad azoknak, akik megtekintik. Ne hagyják ki!



