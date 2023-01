A dunaújvárosi József Attila Könyvtár forgalmi adatai nem ezt mutatják. Tóth Éva, a könyvtár igazgatója elmondta, a tapasztalatok alapján az olvasás presz­tízse emelkedett az előző évekhez képest. A rohanó világ ellenére a könyvek egyre keresettebbek.

– 2022-ben tizenhétezer kötettel többet vittek, mint az előző évben. Lehet, hogy szűkebb réteg olvas, de ez a szűkebb réteg sokkal több könyvet fogyaszt.

Az olvasók leginkább a romantikus könyveket, krimiket, abból is a skandináv krimit, életrajzi és regényes történeteket keresik és kedvelik. Ezenkívül az ifjúsági irodalom is népszerű, ahol fantasy és egyéb, tinédzsereknek írt könyvek a felkapottak. Tóth Éva megjegyezte, habár a tinisarokban fellelhető könyvek keresettek (és nem csak tinik által), a könyvtárba mégis kevesebb kamasz ül be olvasni. Az utóbbi időben inkább a középkorúak aránya nőtt az olvasók között, emellett pedig ahogy korábban, most is számos nyugdíjas fordul meg a könyvtárban. – A kereslet növekedése annak is betudható, hogy az emelkedő árak miatt az emberek mostanában a könyvvásárlás helyett a kölcsönzést választják.

A könyvárba járók nagy részét minden bizonnyal a könyvek és olvasás iránti szeretet vonzza, azonban a jövő olvasási hajlandóságát nagyban meghatározza az, hogy gyermekkorban milyen kapcsolatot alakít ki az ember a könyvekkel. A könyvtár igazgatója elmondta, a pandémiás helyzet után a fiatalok, kisiskolások száma megfogyatkozott, azonban nagy örömükre szolgál, hogy most már ők is egyre gyakrabban járnak az intézménybe válogatni, olvasni.

– Fontos, hogy a gyerekek szeressenek olvasni, könyvtárba járni. A babaprogramokat, kicsiknek szervezett eseményeket részben azért is hoztuk létre, hogy elérjük a szülőket. Hiszen az a gyermek, aki hozzászokik ehhez a környezethez, kicsi kora óta könyvtárba jár és olvasnak is neki, később szívesen vesz majd kezébe könyveket – mondta Tóth Éva.

Habár a kereslet nő a könyvek iránt, mégis felmerül a kérdés: vajon felváltják a filmek az olvasmányok népszerűségét? A könyvtár toplistás művei között több iromány is filmsorozaton alapul. Az igazság az, hogy a kettő inkább kiegészíti, felerősíti egymást. Számos olvasó kifejezetten egy sorozat vagy film miatt szeretne elolvasni egy-egy könyvet, említette a könyvtár igazgatója. Elmondta, ezek a slágerkönyvek kézről kézre járnak, nagyon népszerűek.

Említésre méltó, hogy az idegen nyelvű kiadványok is keresettek, ez főleg az iskoláskorosztálynak, valamint az egyetemistáknak köszönhető, céljuk pedig a nyelvtudás fejlesztése, annak karbantartása.

A könyvek tehát nem vesztek el a süllyesztőben, azok megőrizték varázsukat. Olvasni még mindig trendi, és az elmúlt évek visszaesése után pedig újra egyre népszerűbb.