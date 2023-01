A Gallai József-Elekes Gergő rendezőpáros neve nem lehet ismeretlen olvasóinknak, a filmesek számos nemzetközi filmfesztivált megjárt alkotásairól portálunk felületén is több alkalommal beszámoltunk. Következő munkájuk azonban eltér a korábbiaktól, hiszen ezúttal egy remake, azaz egy meglévő produkció új feldolgozása készül a kezeik alatt, méghozzá a 2020-ban napvilágot látott, szintén Utóhatás címre keresztelt rövidfilmjükből.

– Már amikor a kisjátékfilmet befejeztük, tudtuk, hogy ebben a történetben több van, így mindkettőnk szeme előtt ott lebegett egy nagyjátékfilmmé való duzzasztásának lehetősége. Mostanra sikerült annyi támogatót a projekt mellé állítanunk, hogy ebből az álomból végre valóság lehet. Jelenleg 7 forgatási napon vagyunk túl, az ősz folyamán a jelenetek nagyjából 80 százalékát sikerült is rögzítenünk. Fő helyszínünket, az erdőt Magyarpolány biztosította, de forgattunk több Fejér vármegyei településen is, filmünk egyik kulcsjelenetének például Szabadbattyán adott otthont. A hátralévő három tavaszi forgatási napon szintén forognak majd a kamerák Fejérben, felbukkanunk például a Velencei-tónál is – nyilatkozták a készítők a feol.hu-nak.

Az alkotásnak egyéb vármegyei kötődése is van, hiszen a stábban ezúttal is ott találjuk az előszállási Marton Pált, aki elsősorban a film drónfelvételeiért és werkfotóiért felelős.

Nagy Fruzsina kelti életre Kate karakterét, akinek a ködös erdőben önmagát is meg kell találnia

Forrás: A stáb

A műfaja szerint misztikus science fiction Utóhatás főszereplője a Hollandiában élő magyar színésznő, Nagy Fruzsina (Bátrak földje, Baptiste, Aglaja), valamint Edward Apeagyei, akit a közönség olyan filmekben láthatott korábban, mint a Tarzan legendája, a Tenet vagy a Gangs of London című sorozat. Kisebb, de annál fontosabb szerepekben a szereplők gárdáját erősítik még nem kisebb nevek, mint az Oscar-díjra jelölt Sally Kirkland (JFK, Anna), a szintén Oscar-díjra jelölt Eric Roberts (A feláldozhatók, A sötét lovag, Beépített hiba), James Duval (Donnie Darko, Tolvajtempó, A függetlenség napja), Simon Bamford (Pokolkeltő) és Inoka Péter (Kísértetnaplók, A pillanat).

A történet szerint a főszereplő, Kate egy nap egy ködös erdőben ébred, fogalma sincs arról, hogy ki is ő és hogy került oda. Miközben próbálja összerakni a kirakós darabjait, maszkos katonák célpontjává válik, de hogy miért is támadják a nőt, az pontosan annyira kérdéses, mint az, hogy sikerül-e megtalálnia a haza vezető utat.

A film hivatalos plakátja

Forrás: A stáb

Az alkotók tervei szerint az Utóhatás 2023 második felében nyerheti el végleges formáját.