William Green: Gazdagabb, bölcsebb, boldogabb

A neves pénzügyi újságíró a világ legkiválóbb befektetőivel készített több mint negyven interjúján alapuló kötet ékesen bizonyítja, hogy a vagyonépítés receptjei az élet más területein is hasznosnak bizonyuló tanulságokkal szolgálnak. Milliárdos befektetők. Ha rájuk gondolunk, bámulattal vegyes gyanakvással tesszük. Vajon a birtokukban lévő képességek átadhatók? És vajon a pénzcsináláson túl van-e számunkra tanítanivalójuk? Green sorsfordító leckéket oszt meg azon több száz órányi interjúi alapján, amiket az elmúlt 25 esztendőben készített befektetési legendák egész sorával. Mint rávilágít, tehetségük messze túlmutat a pénzügyeken, és sok esetben a gyakorlati filozófiára is kiterjed. Ezek a nők és férfiak sokkal inkább összefüggéseiben látják a világot. Figyelemre méltó érzékkel azonosítják be a trendeket, fanatikus fegyelmet gyakorolnak, racionális gondolkodással minimalizálják a kockázatokat és maximalizálják a hozamot, továbbá kiemelkedő fájdalomtűrő képességre tettek szert. Elképesztően értenek ahhoz, hogy az őrjítő komplexitást két-három egyszerű változóba sűrítsék.A szerző nemcsak a méltán híres ikonok stratégiai gondolkodását mutatja be, hanem a zseniális új befektetési sztárokét is. A kötetben olvasható briliáns meglátások pénzügyileg, szakmailag és emberileg is gazdagítani fogják az olvasót.

Minek köszönhetően voltak képesek meggazdagodni?

Részlet a könyvből: „Legendás befektetők egész sorával készítettem interjút újra és újra feltéve a kérdéseket: milyen elveknek, folyamatoknak, meglátásoknak, szokásoknak köszönhetően képes ez a maroknyi kisebbség hosszú távon legyőzni a piacot, és látványosan meggazdagodni? S ami ennél is fontosabb: hogyan profitálhatunk ezeknek a szélsőségesen sikeres befektetőknek a tanulmányozásából, s nyerő módszereik visszafejtéséből?Kezdtem megérteni, hogy a legnagyobb befektetők független szellemi gondolkodók. Nem félnek megkérdőjelezni és megtagadni a konvencionális bölcsességet. Leginkább azért érdemes tanulmányozni a bemutatott befektetőket, mert nemcsak azt tudjuk tőlük megtanulni, hogyan gazdagodjunk meg, hanem azt is, hogy miként javíthatjuk gondolkodásmódunkat és döntéshozatali módszereinket. Remélem, hogy ezek a kivételes emberek más megvilágításba helyezik - és gazdagítják – olvasóim életét. Fogadni mernék rá, hogy így lesz.”