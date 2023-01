Idén ismét várják a 6-tól 24 éves kor közötti népzenei tehetségeket. Nyolc kategória közül választhatnak, akik jelentkezni szeretnének. Az énekesek szólóban, duóban, trióban, vagy csoportban is megmutathatják magukat. Énekelhetnek hangszerkísérettel is, de a hangszeres népzenei produkciókat is szeretettel várják a szervezők.

A nevezéseket produkciónként kell leadni. A produkciókat a szülők, a tanárok, vagy nagykorú versenyzők nevezhetik be az SZKKK honlapján található online jelentkezési felületen.

A jelentkezési határidő: 2023. január 18., 20 óra.

A nevezési díjak befizetésének határideje: 2023. január 27.

A területi bemutatókat a tervek szerint a következőképpen alakulnak majd: 2023. február 3-án 14 órakor Bicskén, február 9-én 14 órakor Székesfehérváron, február 16-án 14 órakor Dunaújvárosban, február 22-én 14.30 órakor Tordason, február 28-án 14 órakor ismét Székesfehérváron és március 3-án 14 órakor Abán.

A rendezvények a közönség számára szabadon látogatható és ingyenes.