Stephanie Garber: Caraval

Scarlett Dragna még egy napot sem töltött távol a szigettől, ahol ő és a húga, Tella felnövekedtek. Apja házasságra kényszerítené Scarlettet, ami véget vetne a lány hosszú évek óta tartó álmodozásának a messzi szigeten zajló Caravalról, a föld legvarázslatosabb előadásáról, amelynek közönsége szintén a játék résztvevőjévé válhat.

Abban az évben megérkezik a meghívó, amiről Scarlett álmodozott. Elhatározza, hogy elmegy a Caravalra, és egy titokzatos matrózzal elraboltatja testvérét is. Csakhogy amint odaérnek, kiderül, Tella valóban eltűnt: az ő elrablója a Caraval ördögien mesteri szervezője, Legend. Scarlett rájön, hogy a húga az idei Caraval kulcsfigurája, az egész játék körülötte forog: az lesz a győztes, aki Tellát megtalálja.

Scarlett többször is hallja a figyelmeztetést: bármi is történjék a Caraval során, az mind csak a fantasztikusan kidolgozott előadás része – de még be se lépett, máris bábuként lépked a mágia és a szívfájdító szerelem sakktábláján. Akármi is a Caraval, valóság vagy sem, neki meg kell találnia a húgát, mielőtt véget érne a játék utolsó, ötödik éjszakája, máskülönben a beinduló veszélyes dominóhatásra Tella örökre eltűnik a világból.

A kiadó gondozásában már megjelent a Caraval folytatása, a Legendary és a befejező kötet, a Finale is!

