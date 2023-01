– Az anyai nagyapám székely ember volt, citerán játszott, apai nagyapámnak pedig az volt a kívánsága, hogy a fiúunokája örökölje a tangóharmonikát, amin rendszeresen játszott. A mandolint is én örököltem, engem is tanítgatott rajta. Szájharmonikázni autodidakta módon tanultam. Akinek nincs meg hozzá a tehetsége, az nem tud jól játszani. Fontosabb az érzés, mint a játék. Szeretnék eljutni New Orleans-ba, a 66-os utat végigjárni, megállni egy-egy helyen, ahol jó kis blues kocsmák vannak, zenekarok játszanak és emberek táncolnak. Érdekel ez a feeling.

– Hogy lett a gitárosból harmonikás?

– Három évig jártam Csepei Tibor gitáriskolájába, jazzgitár tan­szakra Budapestre. Sok garázs­ze­nekar volt akkoriban, nagyon sokan játszottak. Volt a Rockers együttes, felnéztünk a tagjaira. Nálunk idősebbek voltak, Deep Purple-t játszottak. Mi is próbálkoztunk Santanával, meg ilyenekkel, voltak saját számaink. Aztán felvettek a főiskolára metallurgusnak. Fél évet jártam, de többet voltunk a kocsmában, mint előadáson. Matekból kirúgtak. Azt mondta a tanár, ha a piacról hívott volna egy kofát, az ugyanannyit el tudott volna mondani, mint én. Ez nagyon fájt. Amit apám mondott, még jobban fájt. El kellett mennem dolgozni a vasműbe, a beruházási főosztályra. Aztán elvégeztem a főiskolát, így lettem szervező-üzemmérnök. Nem tudom az idejét, mikor került a szájharmonika először a kezembe, de annak a hangja nagyon más volt. Különleges az a hangszer. Ahogy próbálgattam, rájöttem, hogy ez nekem jól megy, rögtön működött a kezemben. Visszaigazolásokat is kaptam. Ehhez a hangszerhez kell valamifajta tehetség, nem úgy megy, hogy fellapozom a kottát, és keresgélem, hogy melyik a fújt, meg a szívott hang. Gondoltam, jó szájharmonikás kevés van Magyarországon, és ha ez nekem megy, megpróbálom ezt az irányt. Megszerettem a különleges hangját. Meg kell találni a megfelelő formát a zenei stílusokhoz, meg olyan riffeket is kell beletenni, ami odaillik. Ha többet fújsz, rossz lesz, ha hamisat, még rosszabb. Azért lettem szerelmes a hangszerbe, mert megtaláltam azt az életérzést benne, amit szeretek, és jobban megy, mint a gitározás. Nem voltam ügyetlen abban sem, Csepei nagyon szigorú ember volt, egy vizsgánál berontott, és én nagyon megijedtem. De ő gratulált, azt mondta: ezért tanítunk mi ebben az iskolában. Ez nagyon nagy elismerés volt, sose felejtem el. De aztán maradtam a szájharmonika mellett.

– Mikor lett ebből színpad?

– Tizenhárom éve Katona Gyuri hívott fel, az ő fia játszott a Sixty Blues Band együttesben, és győzködtek, hogy menjek játszani hozzájuk. Ellenkeztem, én nem színpadon szoktam játszani, csak baráti társaságokban, a tábortűz mellett, de belekezdtünk. Óriási élmény volt, nagyon élveztem, de megszűnt. Attól kezdve megindult a „karrier” és hamarosan jött az, ami a legfontosabb volt az életemben, és a mai napig az, a NADENe zenekar. Egerben volt egy jótékonysági rendezvény, ahol fellépett a NADENe, és kis főnöki segítséggel felkerültem a színpadra. A gitáros, Bozó, vagyis Boldizsár Zoltán dunaújvárosi származású. Beszélgettünk, és kiderült, hogy a Kohász serdülő csapatában együtt fociztunk. A lényeg, hogy nagyon tetszett neki, amit csinálok és azóta tart a NADENe zenélés.

– Hogyan került a szociális szférába?

– Ennek is van egy története. Reklám és propaganda osztályvezetőként dolgoztam a vasműben a főiskola után, de nem jöttünk ki a főnökömmel. Akkor költöztünk Mezőfalvára, és csináltunk egy kis boltot. Működött is, de ahogy bejöttek a multik, elfogytak a vevők. Gondoltam, könnyen el tudok helyezkedni, de nem így volt, túlképzett voltam. Volt egy pályázat, ahol ötszáz jelentkezőből százat vettek fel. A hátrányos helyzetűek felzárkóztatásáról szólt. Így kerültem a Türr István Képző és Kutató Intézethez. Az igazgató kérdezte, milyen végzettségem van. Én soroltam, hogy van egy szervező diplomám, van egy közgáz-marketing, meg van egy külker diplomám. Mire ő: na jó, de szociális munkás van? Mondtam, hogy nincs, de meg fogom tanulni, higgye el. Így kezdtem el dolgozni a hátrányos helyzetű emberek felzárkóztatásáért. Ma már a Belügyminisztérium társadalmi esélyteremtési főigazgatóságán vagyok mentor koordinátor.

– Nem maradt volna ott, ha nincs affinitása hozzá.

– Volt egy meetingünk nemrég, és én kiálltam, és elmondtam, hogy fiatalkoromban utáltam a cigányokat. Megfagyott a levegő. A főnököm is egy beás cigány ember. De mondtam, hogy benneteket szeretlek, és rájöttem arra, hogy nem kell be­skatulyázni az embereket. A statisztika, a százalékos arányok most is rosszak, viszont az a munka, amit csinálunk, az nagyon jó. A Türrben a főnököm rögtön a mély vízbe dobott. Dunaújvárosban volt egy alap kompetenciaképzés, ahol négy osztály volt, olyan harmincfős osztályok. Odaküldött oktatni. Mondtam, hogy nincs tanári diplomám. „Nem baj majd megoldod”. Voltak olyan osztályok, ahol papírgalacsinnal dobálták a tanárt. Komolyan fel kellett készülnöm minden napra. Láttam, hogy ez jól megy, figyelnek rám, sikerélményem van, és okosodnak az emberek. Akkor jöttem rá, hogy ez nekem való. Az ember soha nem tudja, hogy mi következik. Például tavaly kitaláltam, hogy jó lenne egy doktori végzettség, be kellene kerülni valamelyik egyetemre. Jelentkeztem a Semmelweis Egyetemre szociális munka mester szakra. Hiába osztottak-szoroztak, hét kredittel kevesebb lett. Javasolták, menjek el lelkészképzőbe. Majdnem el is mentem, de akkor olvastam, hogy a Dunaújvárosi Egyetem mérnöktanár mesterképzést indít. Négy féléves képzés volt, kettő alatt sikerült befejeznem. Erre is büszke vagyok. Jövő szeptembertől szeretnék a neveléstudományok doktora lenni, romológia szakirányon. A kutatásomat itt végeztem az egyetemen, azt szeretném folytatni. A lemorzsolódás okairól szól, hogy miért esnek ki a fiatal cigányok az iskolából. Most lovári nyelven tanulok, márciusban fogok vizsgázni.

– Hogyan keveredtek a Tokaji Utcazene-fesztiválra?

– Én nemcsak az együttes tagja vagyok, hanem NADENe-rajongó is. Mint szervező-mérnök, elkezdtem mindenféle fesztiválokat keresgélni, és jelentkeztem erre is. Háromszor nyertünk. Nagyon rossz helyre raktak minket, de megállítottuk az autókat, szemben a szállodában az emberek fölkapták a fejüket, sikerült úgy szórakoztatni az embereket, hogy megnyertük a közönségdíjat. Ez így ment három éven keresztül. A negyedik versenyre, ami most volt idén, már azt mondták a tagok, hogy nem akarnak indulni, nem vesszük el mástól a lehetőséget. Meghívottként léptünk fel. Ijesztően nagy tömeg volt, és hetvenöt év körüli idős hölgyek táncoltak, és énekelték a számainkat. Hatalmas élmény volt.

– Miért maradt itt Mezőfalván?

– Ezt a kérdést vártam. Volt a Bakelit fesztivál a városban, és először nem akartak engedni indulni minket. De aztán Gulácsi Zoli elmondta nekik, hogy Boldizsár Zoli és én is dunaújvárosi születésűek vagyunk. Kilencvennégyben költöztem Mezőfalvára, de én dunaújvárosi vagyok most is. Ez volt az egyetlen olyan lehetőségünk, amikor meg tudtuk mutatni magunkat a városban, nem tudunk fellépni valami miatt. Nem tudom, hogy kivel kellene beszélni, vagy mit kéne ahhoz az asztalra letenni, hogy itt is lehetőséget kapjunk. Kisapostagra hívtak utoljára falunapra. Kifordult a világ. Vannak szórakozóhelyek, ahol ki kell bérelni a helyszínt, és a jegyből szedik össze a gázsidat. Nem hiszik el, hogy ez munka, ez nem megy kisujjból.