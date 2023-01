Ehhez kapcsolódóan hirdették meg a gyermekrajzpályázatot három korosztályban. A háromtól hatéves óvodásoknak, az általános iskola elsőtől harmadik osztályos diákjainak és az általános iskola négytől hatodik osztályos tanulói számára. A rajzok beküldésének határideje február hetedike. A rajzokat e-mailen várják a [email protected] címre. A gyerekeknek azt kell lerajzolniuk, hogy milyenek lennének menyasszonyként, vagy milyennek látják a menyasszonyokat.

A pályázat kritériumai között szerepel, hogy az alkotások A4-es, vagy A3-as papírra készüljenek. A Bíráló Bizottság tagjai neves szakemberek, így dr. Simonovics Ildikó divattörténész, szakmuzeológus, a projekt főkurátora, valamint Benes Anita divatmárkaalapító-tervező, a bizottság elnöke. A legsikeresebb művek alkotóit a múzeum díjakkal jutalmazza, és a pályaművekből válogatást mutatnak majd be a kiállításon. A fődíjakon túl, a bírálóbizottság döntése alapján és a közönségszavazás eredményeként további értékes különdíjak, csoportos múzeumi programlehetőségek és ingyenes múzeumi belépők találnak majd gazdára.

A decemberben megvalósuló Magyar Menyasszony című nagyszabású kiállításon a magyar nő, a magyar menyasszony nézőpontjából ismerhetik majd meg az esküvői szokások, hagyományok, viseletek változását 1522 és 2022 között. A gyermekrajzpályázat mellett még több programmal készülnek, és hamarosan létrehozzák az ország legnagyobb online esküvői gyűjteményét is, a különleges darabokat pedig be is mutatják decemberben.

A Magyar Nemzeti Múzeum addig is biztat mindenkit, hogy csatlakozzanak a Magyar Menyasszony című Facebook-csoportjukhoz, ahol bárki fotóval mesélheti el saját, vagy családjának esküvői történetét.