A Sundance Nemzetközi Film­fesztivál zsűrinagydíjas dokumentumfilmje, amelyet három, látszólag ellentmondó kategóriában is Oscar-díjra jelöltek, az elmúlt évek egyik legkülönlegesebb alkotása: sajátos formátumú, szívszorító, mégis felemelő.

A történet főszereplője, Amin Nawabi a nyolcvanas évek Afganisztánjában tölti gyermekkora egy részét, nyugati zenéket hallgat, nővéreinek és anyjának sem kell fejkendőt hordania. A szovjetek kivonulásakor apjának azonban nyoma vész. A polgárháború elől neki és testvéreinek is menekülnie kell. A család Moszkvában talál menedéket, ahonnan Svédországba próbálnának eljutni, de az embercsempészek magas árat kérnek a szabadulásért. Amin családi döntésre egyedül, a legdrágább és legbiztonságosabb útnak vág neki. Azzal azonban senki sem számol, hogy a fiú repülőjegyén Svédország helyett Dánia szerepel, a menekültstátusz megszerzéséhez pedig Aminnak hazudnia kell. Amin ma 36 éves, befutott egyetemi kutató, és barátjával készül összeházasodni. A titok azonban, amit több mint 20 éve magában eltemetve őriz, karrierjét és magán­életét is tönkre teheti.

A Menekülés animációs világa nemcsak a film stílusát határozza meg, hanem optimális eszköz is a szereplők személyazonosságának védelmére. A klasszikus dokumentarista elbeszélés így a múlt eseményeit taglaló jelenetekkel is kiegészülhet, ami kifejezetten jót tesz a történetvezetésnek. Olykor archív, háborús és egyéb felvételek váltják az animációs szekvenciákat, ezzel egyfajta játékosságot kölcsönözve a narratívának. Az eredeti zenék és betétdalok egyaránt erős hangulatot adnak a képsoroknak, és olykor könnyedén elfeledtetik velünk, hogy egy dokumentumfilmet nézünk – ajánlja a filmet a hetediksor.hu portál.

A KineDok Magyarország támogatásának köszönhetően a vetítésre a belépés mindenkinek díjtalan.