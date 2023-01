Amitől legjobban félünk, azzal kell szembesülnünk

Leigh Bardugo: King of Scars – A sebhelyes cár

Nézz szembe a démonoddal – vagy etesd rendesen! – írhatnánk egyetlen mondatban a könyv történetét.

Nyikolaj Lancovnak mindig is volt tehetsége a lehetetlenhez. Senki sem tudja, mit élt át hazája véres polgárháborújában – és jobb is, ha ez így marad. Most, amikor ellenségek gyülekeznek az ország meggyengült határainál, a fiatal cárnak meg kell találnia a módját, hogy feltöltse Ravka kincstárát, új szövetségeket kössön, és felszámolja az egykor nagyszerű grisahadseregre leselkedő fenyegetést.

Ám minden egyes nappal erősebbé válik benne a sötét varázslat, ami azzal fenyeget, hogy elpusztítja mindazt, amit felépített. Egy fiatal szerzetes és egy legendás grisa szélhívó segítségével Nyi­ko­­laj elutazik Ravka azon helyeire, ahol a legerősebb mágia él, hogy legyőzze a benne rejlő szörnyű örökséget. Mindent kockára tesz, hogy megmentse az országát és önmagát. Akadnak azonban olyan titkok, amelyeket nem szabad eltemetni – és olyan sebek, amelyeket nem szabad begyógyítani.

„A történet a múlt és a jövő metszéspontjában játszódik, és arról a hajnali álmatlanság során jelentkező felismerésről szól, hogy amitől a legjobban félsz, valószínűleg pont arra van a legnagyobb szükséged.” – írja a Washington Post hasábjain megjelent írásban egy kritikusa.

„Gyilkosan intelligens politikai intrikák, szívbe markoló kalandok, emlékezetes karakterek és kibontakozásra váró románcok (hogy fogjuk tudni kivárni?) egyesülnek egy zseniális, szláv folklórral átitatott történetben. Bardugo tehetsége egyre fényesebben ragyog.” – írja a Booklist kritikája.

Leigh Bardugo a New York Times első számú bestsellerírója, a Ninth House című könyv és a Grishaverse (jelenleg a Netflix eredeti sorozata) alkotója, amely felöleli az Árnyék és Csont trilógiát, a Six of Crows kétrészes művet, a szintén kétkötetes A sebhelyes cárt és még sok írást. Rövid fikciói számos antológiában jelentek meg, köztük a The Best American Science Fic­tion és a Fantasy című darabokban. Los Angelesben él, és a Yale Egyetem Pauli Murray College munkatársa. A könyv olvasását a kiadó 16 éves kortól ajánlja.

