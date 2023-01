A lemezbemutató koncert december 10-én, egy tíz zenészből álló zenekarral, meglehetősen illusztris helyszínen, a Magyar Zene Házában volt. A tőle megszokott módon alaposan megtervezett mindent a fellépéssel és a lemezzel kapcsolatban is.

Meglepő lehet egy interjúban tett kijelentése: „Számomra egy nagylemez megírása olyan, mintha egy szimfóniát vagy operát írnék. Csak itt nem négy vagy öt tétel van, hanem nyolc. Ha meg az operához akarom hasonlítani, akkor meg az első négy dal az első felvonás, a második négy dal meg a második felvonás. A szövegek is így kapcsolódnak egymáshoz. Wagner mellett Csajkovszkij, Ravel és Sztravinszkij volt, akiket leginkább hallgattam, amíg készültem a lemezre, meg persze a Rolling Stones.” Akkor persze már nincs sok csodálkozni való ezen, ha figyelembe vesszük, hogy már 13–14 éves korában írt kisebb kamaradarabokat is.

Bátran kijelenthető, ez egy szókimondó lemez, ellentétben a korábbi, szerelmes ködben úszó szövegekkel, itt bátor állásfoglalásokkal szembesülhetünk. A bakeliten, szabatosabban a vinylen megjelent album Zene című fejezetében például ezt mondja: „Nem a zene van értünk, hanem mi vagyunk a zenéért”. Nyilatkozataiban is markánsan fogalmaz: „Lesújtó véleménnyel vagyok azokról a folyamatokról, amelyek a zeneiparban világszerte és nálunk is lezajlanak. A popbiznisz elamerikanizálódása számomra visszataszító, ma már minden csak a pénzről szól, a művészi érték megjelenítésére szándék sincs.”

„A lemez címével azt akartam kifejezni, hogy bármit megtehetek a zenében, szabadon alkothatok, senki nem parancsol nekem. Az album dalai közül a Senki nem című szól leginkább erről, de néhány másik is e körül forog” – mondta az MTI-nek adott interjúban.

A hangszerek nagy részét is ő játszotta fel, de voltak vendégek is, basszusgitáron Giret Gábor, ütőhangszereken az amadindás Holló Aurél és Gábor Andor UFO, hegedűn Farkas Róbert, fuvolán Baksa-Soós Attila, illetve egy háromtagú fúvósszekció egészítette ki. A hangszerelést is magára vállalta, de ő volt a producer is, közösen a hangmérnöki feladatokat ellátó Vastag Gábor gitárossal. Épphogy kijött decemberben a lemez, már elkezdett dolgozni az újon, ami talán még nagyobb stílusbéli meglepetés, house-techno vonalon mozog, egy elektronikus, dance-es, technós anyag lesz majd a tervek szerint, de még idén tervez egy akusztikus albumot is, és egy koncertlemez is tervben van.