Dr. Csernus Imre: Én és te

„Az emberek nagyon gyakran a megalkuvást hívják alkalmazkodásnak, mint ahogy a biztonságot hívják boldogságnak. Éppolyan önbecsapás mind a kettő.”

Dr. Csernus Imre előadásai mindig népszerűek, ám ha a párkapcsolatok adják a témát, mindig zsúfolásig megtelik a terem. Miért okoz olyan gyakran gondot az, amire valamennyien vágyunk: hogy megtaláljuk, megőrizzük a szerelmet és a boldogságot? E kérdésnek ered nyomába új könyvében az ismert pszichiáter.

A rövid választ már a könyv címe sugallja. Nem véletlenül a „te és én” udvarias sorrendje helyett Én és te, hiszen aki nem tudja elfogadni és szeretni önmagát, az mást sem képes igazán szeretni. A szerző ebből a tételből kiindulva halad végig a kapcsolatok mindannyiunk számára ismerős állomásain, a vonzalom ébredésétől az oly gyakran bekövetkező szakításig, az első kamaszkori szárny­próbálgatásoktól a felnőttkori szerelmekig, a családalapítástól a gyerekek érkezésén át a válásig és az újrakezdésig, esetleg a kapcsolat sikeres megmentéséig.

Miért nem azonos a biztonság a boldogsággal? Miért olyan gyakori a társfüggőség? Hogyan öröklődnek a kapcsolati minták? Miért gond, ha a kapcsolatban két vámpír szívja egymás vérét? Miért nem kell félnünk a kudarctól? Milyen jelek figyelmeztetnek arra, hogy hamarosan bekövetkezhet a szerelem halála? Miért nem jó együtt maradni a gyerekek miatt? Miért fontos meghúzni a határokat, betartani a megígérteket és vállalni a felelősséget a szavainkért és a tetteinkért? Miért fontos megtanulnunk, hogy az igazság félúton van? És szülőként miért kellene minderre időben megtanítani a gyerekeinket? Mire a könyv végére érünk, választ kapunk ezekre az életünket alapvetően meghatározó kérdésekre, és azt is megtanulhatjuk, hogyan tölthetjük fel nap mint nap a kapcsolatunk poharát.

A szerző munkája során mindig hangsúlyozza, ő csak javaslatokat tesz. Éppen ezért lesz az Én és te ha nem is kötelező, de ajánlott olvasmány mindenki számára, aki igazi szerelemre és hosszan tartó boldogságra vágyik. „Ha szívvel-lélekkel állok az életemhez, akkor szívvel-lélekkel állok a másikhoz, a felnőttséghez és a szexualitáshoz is. Ez a szívvel-lélekkel, mindent bele, felnőtt szemlélet az a mesterkulcs, amelyik minden zá­rat kinyit.”

