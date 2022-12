Jessica Knoll: Szerencse lánya

A huszonéves TifAni FaNelli a kiváltságosok életét éli. Egy magazin megbecsült munkatársa, aki az ékszerek és ruhaköltemények mellett egy sármos vőlegénnyel is rendelkezik. Mindazt elérte, ami másoknak csak álom. De a tökéletesség látszata valójában álca.Ani múltja kimondhatatlan titkot rejt.

Amit elért, az másoknak csak álom. Neki pedig álca

Tizennégy évvel ezelőtt a tekintélyes Bradley középiskolában borzalmas dolgok történtek a tinédzser lánnyal. Meggyalázták, meghurcolták, kinevették, megdöbbentő, nyilvános megaláztatást élt át, ami miatt kétségbeesetten vágyott arra, hogy valaki másként szülessen újra. A kis Ani aznap megsemmisült. Az erős TifAni lépett a helyébe, aki mindent meg akar kapni az élettől... Most, elbűvölő munkája, gazdag ruhásszekrénye és jóképű, kékvérű vőlegénye miatt közel áll ahhoz, hogy tökéletes életet éljen, amiért oly sokat dolgozott.A szerencse azonban forgandó: a bűnösökből is lehet áldozat. A bosszú lehetősége TifAnié. Vajon leveszi az álarcot, vagy örökre bezárja magát a múlt börtönébe?De Aninak is van egy titka. Van valami más is mélyen eltemetve a múltjában, ami még mindig kísérti, valami privát és fájdalmas, ami azzal fenyeget, hogy a felszínre tör, és mindent elpusztít.A szerencse lánya című könyvből Luckiest Girl Alive címmel filmet forgattak Mila Kunis főszereplésével.Jessica Knoll a New York Times sikeres írója, szerző, forgatókönyvíró és producer. Egy évvel a Szerencse lánya megjelenése után írt egy esszét azoknak az olvasóknak szólva, akik a könyvében szereplő szexuális zaklatásról kérdeztek. „Azt akarták tudni, hogyan adhatom vissza ennyire valósághűen, talán tapasztaltam hasonlót a saját életemben? Tiltakoztam, de egyre inkább arra jöttem rá, hogy nem kell többé csendben maradnom. Kezdeti visszafogottságom a nyilvános megszégyenítéshez köthető, amit tizenöt éves koromban elviseltem a támadásom nyomán… De vannak nők, akik elmondták, hogy ők is átéltek hasonlót, és ezzel megnyugtattak. Hiszem, hogy el kellett mondani a történetemet. Mindig hálás leszek azoknak a nőknek. Anihoz hasonlóan néha úgy érzem magam, mint egy felhúzott baba... Fordítsa el a kulcsomat, és elmondom, amit hallani szeretne. Mosolyogni fogok. A haragom szagtalan, színtelen és íztelen. Teljesen mérgező.”

(Forrás: Bookline)