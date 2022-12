A prózai színházi előadások és a Magyar Rádiónak készített hangjátékok mellett rendezett barokk, belcanto, verista és kortárs operát, kórusimprovizáción alapuló zenés előadásokat, magyar és francia operettet, valamint musical-ősbemutatókat is. Dunaújvárosban 2022 decemberében mutatja be a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza az Egy csók és más semmi című zenés vígjátékot az ő rendezésében, Oszvald Marikával és Faragó Andrással a főszerepben. Ennek kapcsán beszélgettünk vele, ám a következő szűk egy órában az is kiderül, miért hívják a kutyáját Taxinak, milyen a viszonya a macskákkal, szeret-e még vonatszimulátort vezetni és programozni, és hogy mi sodorta egy ír zenekarba őt, no meg a Papifrankóból ismert Hodász András atyát a cisztercieknél. Göttinger Pál már fellépett a Bartók színpadán korábban, ám mégsem ez az első Dunaújvároshoz köthető élménye, hanem az, ami Lukácsházi Győző személyéhez kapcsolódik.

Az anyag megtekinthető videós formában is, amely IDE KATTINTVA ELÉRHETŐ