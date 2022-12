A. M. Strickland: A fekete ajtó

A fekete ajtó egy sötét YA fantasy, amely megpróbálja megfejteni külső és belső világunk rejtélyeit – bármi legyen is az ára.Kamait figyelmeztették, hogy soha ne nyissa ki a fekete ajtót, de nem hallgatott rájuk… Mindenkinek van lelke. Egyesek lelke gyönyörű kert, másoké félelmetes börtön. A lélekjárók, mint Kamai és az anyja, képesek más emberek lelkébe utazni, miközben alszanak. De bárhová is látogat Kamai, mindenhol a fekete ajtót látja – követi őt minden lélekbe, az anyja pedig figyelmeztette, hogy soha ne nyissa ki! Amikor Kamai megérinti az ajtót, az meleg és dobog, mintha pulzusa lenne. Amikor ráteszi a fülét, a saját nevét hallja, ahogy a másik oldalról suttogják. És amikor bekövetkezik a tragédia, Kamai megteszi az elképzelhetetlent: kinyitja az ajtót.A. M. Strickland izgalmas és képzeletgazdag fantasy regénye udvari intrikák és románcok, egy aszexualitásával megbékélő főhős, és számos meglepő fordulat segítségével bontakoztat ki egy sötéten csábító rejtélyt, amely nemcsak Kamai lelkét, hanem a teljes királyságot is veszélybe sodorja.„A fekete ajtó egy csodásan megírt, sötét történet, amely olyan fordulatos és titokzatos, mint egy éjszakai labirintus. Az olvasó szeretne örökre eltévedni a regény oldalain, egyre mélyebbre hatolva Strickland szerethető és tekervényesen felépített világában.” – írja kritikájában a New York Times.

„Nagyon szerettem ezt a könyvet, és sikerült teljesen elmélyednem benne. A szerző káprázatos világot épített fel, és mindezt félelem nélküli, nagyszerű stílusban tette, amely teljesen magába szippantott – olyan volt, mintha egy tündérmesét olvasnék.” – közölte a Goodreads magazin.„Egy elbűvölő, eredeti történet, amely lelked sötét bugyrainak feltárására buzdít, és arra, hogy megbarátkozz létezésükkel. Az izgalmas cselekmény, a feszültség, a mágia és a vérontás teszik letehetetlen olvasmánnyá.” – áll az Amazon ajánlásában.„Kamai kalandjai ellenállhatatlan erővel vonzzák az olvasót. S hogy mi ennek a titka? A titkos társaságok, az ősi összeesküvések és a szexualitás érdekes és részletes leírása egy fantáziavilágban – no meg persze a hallgatag és rejtélyes férfiak.” – ajánlja a The Bulletin of the Center for Children’s Books. (Forrás: Bookline)