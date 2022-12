Alig egy esztendeje, hogy napvilágot látott a dunaújvárosi Covid-banda, a Sevége zenekar (Jiling Ottó ének, Papp István Norbert basszusgitár, Orgovány Zoltán gitár, Kőszegi Zsolt Antal „Trevor” gitár, Fenyvesi Máté „Frodó” dob) első száma, az Én vagyok, idén november végén már az volt a tét, hogy továbbjutnak-e az ötödik alkalommal megrendezett S8 Underground Tehetségkutató középdöntőjén egyenesen a döntőbe. Nem volt számukra szerencsés ez az este, minden összejött, ami csak hátráltatta őket, így ezúttal nem jutottak tovább. Pedig odáig töretlen volt a menetelésük.

Jiling Ottó, a zenekar énekese elmondta, a zenekar stílusa nehezen behatárolható, progresszív rockot, progresszív metált játszanak, de egy csomó „alter” elemet is beleszőnek. A teheségkutatón például olyan meghatározást is kaptak, hogy funky-core zenét játszanak, ami annyiban igaz is, hogy a metal-coreba funky elemeket is vegyítettek. Nem is fontos talán meghatározni, a lényeg úgyis az, hogy a közönségnek tetszik-e. Eddig 12 számot tudhatnak magukénak, amiből 8 „darálós” metál.

Visszatérve a tehetségkutatóra, a beküldött felvételek alapján beválogatták őket, majd az első rostán a közönség juttatta tovább őket, ami azért is nagy szó, mert 4 budapesti zenekarral együtt léptek fel. A következő forduló még ennél is erősebb volt, mert a közönség mellett a zsűri is úgy látta, nekik kell továbbjutniuk. Bár a döntőbe már nem jutottak be, de elégedettek az eredménnyel, különösen Ottó, akinek az egyik zsűritag azt mondta, neki járna a tehetségkutató legjobb énekhangjának járó díj, ha lenne ilyen, a másik pedig azt mondta, Magyarországon a legnagyobb potenciállal rendelkező hang az övé. A potenciált ők is érzik magukban, mindannyian rendkívül élvezik az együtt zenélést.

Legközelebb hazai pályán ma este lépnek fel a Kaptár Music Pubban, ahol újvárosi zenekarok állnak csak színpadra, nevesül a RockBOX, a Sevége és a Kötelező zenekar ad koncertet. A Sevége zenekar legfontosabb üzenete az élőzene szeretete, amit szombaton este a székesfehérvári Nyolcas Műhely jótékonysági rock estjén is megmutatnak a gyermekvédelmi központ fiatal lakóiért.