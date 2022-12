Dr. David J. Lieberman: Gondolatolvasó

Eleged van abból, hogy nem tudod, mások mit gondolnak valójában? Dr. David J. Lieberman (a New York Times bestsellerszerzője, az FBI, a CIA és az NSA tanácsadója) megismerteti veled a pszicholingvisztika új tudományát, amely segítségével minden helyzetben (személyesen vagy akár a képernyőn keresztül, sőt, írásban is) „olvashatunk” az emberek gondolataiban.Legyen szó egy alkalmi beszélgetésről vagy egy tárgyalásról, kulcsfontosságú, hogy megértsük a helyzet mögöttes tartalmát. Mivel azonban manapság az interakciók nagy része monitoron keresztül zajlik – e-mailben, chaten, illetve videóchaten –, egyre kevésbé vagyunk képesek értelmezni a szófordulatokat és a különféle jelzéseket. Ráadásul ma már sokan tisztában vannak a testbeszéd jelentésével és jelentőségével, így egyre nehezebb felismerni az emberek valódi gondolatait és szándékait.Dr. David J. Lieberman ismert pszichoterapeuta és hazugságkutatási szakértő, teljesen új szintre emeli az emberek „olvasását”.

Szívfájdalmat spórolunk, ha tudjuk, kiben bízhatunk

A pszicholingvisztika – a beszélt és írott beszédbe ágyazott jelzések –, valamint a kognitív és viselkedéstudományok legújabb kutatásaira támaszkodva megmutatja, hogyan alkalmazhatod forradalmi módszereit a mindennapi helyzetekben. Ezek egyebek között: a passzív nyelvezet, a személyes vagy személytelen leírások és a részletesség szintje mögött rejlő üzenetek felismerése; annak kiderítése, hogy egy potenciális új alkalmazott, egy társkereső applikációban megismert személy vagy egy új bébi­szitter megbízható-e, vagy netán titkol valamit; miként spórolhatunk időt, pénzt, energiát és szívfájdalmat azzal, hogy felismerjük, ki az, aki az érdekeinket tartja szem előtt, és ki az, aki nem. Senki sem akarja, hogy bolondot csináljanak belőle. Ha sok minden forog kockán, vesd be a Gondolatolvasó technikáit! Tudd meg, ki az, akiben megbízhatsz, és ki az, akiben nem.„Ahogy egyre többet tudsz meg másokról, reményeim szerint többet fogsz megtanulni saját magadról is. A nagyobb önismeret révén pedig lehetőséget kapsz arra, hogy javítsd saját érzelmi egészségedet, életedet és kapcsolataidat. Élvezd az előrelátás jelentette előnyt minden beszélgetés és helyzet során – és magában az életben is –, miután képessé válsz arra, hogy megtudd: ki mit gondol, és mit akar, és ki is ő valójában.”

(Forrás: Líra)