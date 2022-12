Adam Silvera: Az első, aki meghal a végén

A New York Times sikerlistájának első helyét meghódító, Mindketten meghalnak a végén című kötet előzménytörténetében hét évet ugrunk vissza az időben, és jelen lehetünk a Halál-Hírek első hívásánál. Aznap éjjel kezd élesben a Halál-Hírek, így mindenkit ugyanaz a kérdés foglalkoztat: valóban meg tudják jósolni, hogy valaki meg fog halni, vagy csupán egy aprólékosan kitervelt átverés az egész?

Orion Pagan évek óta várja, mikor közlik vele, hogy meg fog halni. Komoly szívbetegséggel él, és azért iratkozott fel a Halál-Híreknél, hogy tudja, mire számítson.

Valentino Prince New York-ban akarja újrakezdeni az életét. Hosszú, ígéretes jövő vár rá, és csak azt követően regisztrált a Halál-Híreknél, hogy az ikertestvére kis híján odaveszett egy autóbalesetben.

Keserédes stílusban mesél a kapcsolatokról

Orion és Valentino a Times Square-en akadnak össze, és azonnal érzik, hogy közük van egymáshoz. Valami megmagyarázhatatlan kötelék. Ám a legelső Végnapi hívások örökre megváltoztatják az életüket – ugyanis egyiküket felhívják, ám a másikat nem.

Noha azt egyik fiú sem tudhatja, miként végződik majd számukra ez a nap, abban azonban biztosak, hogy ezt a pár órát együtt akarják tölteni... még ha utána keserves is lesz a búcsú.

A regény írója a rá jellemző keserédes stílusban mesél arról, milyen óriási hatással vannak egymásra az emberek, és újra bebizonyítja, hogy mindig érdemes kihasználni életünk minden pillanatát.

A szerző, Adam Silvera mindössze 32 éves, Bronxban született és ott is nőtt fel. Édesanyja, Persi Rosa Puerto Ricó-i, és szociális munkásként dolgozik. Silvera már tíz-tizenegy éves korában kezdett írni, eleinte a FanFiction-en (internetes történetgyűjtemény) dolgozott. Később baristaként, könyvkereskedőként és lektorként dolgozott, elég sok területen megfordult, mielőtt publikált író lett volna.

Silvera nyíltan beszél a dep­resszióval való küzdelméről, s felfedte olvasói előtt azt is, hogy Borderline-személyiségzavart diagnosztizáltak nála.

Most megjelent könyve csakis 18 éven felülieknek ajánlott olvasmány.

(Forrás: Bookline)