Dunaújváros - Az Utószó Irodalmi Antológia ez évi utolsó eseményének vendége Deczki Sarolta Déry-díjas irodalomtörténész, filozófus, kritikus, a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete Modern Magyar Irodalmi Osztályának tudományos munkatársa volt a Kortárs Művészeti Intézetben hétfőn este. Legfrissebb kötetéről, az az Osiris Kiadó irodalomtörténeti könyvsorozatában megjelent, Tar Sándorról szóló monográfiájáról az irodalomtörténésszel, Gyöngyössy Csaba beszélgetett közel egy órán keresztül az Uitz teremben.

Bár nem teljesen meggyőződésem, hogy a két célközönség metszete túlságosan nagy lenne, de a foci-világbajnokság alatt is (író-olvasó találkozóhoz mérten) szép számmal gyűlt össze a közönség, hogy a neves novellista élettörténetét és alkotófolyamatát átfogó tanulmánykötet szerzőjével találkozzon. Talán annak is lehet némi köze ehhez, hogy előkerül egy dunaújvárosi szál is, merthogy az író a kiváló dunaújvárosi képzőművész, a hibaizmus fotográfiai stílusirányzata hazai képviselőjének, Vachter Jánosnak a házastársa.

A kötetet meghatározó szál viszont már inkább Debrecenhez köthető, hiszen Sarolta ott született és oda járt filozófia szakra egyetemre, és Tar Sándor élete is a cívis városhoz kötődik ezer szállal. A beszélgetés során szó esett egyebek között arról is, hogyan lett a filozófusból irodalomtörténész, milyen sikeres év áll mögötte, hogy belecsöppent a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete Kristóf Ágota életművét feldolgozó kutatásába, így most két munkahelyen dolgozik, ami mellett az Élet és Irodalomba írt rendszeresen kritikákat.

Tar Sándorral akkor kezdődött képzeletbeli kapcsolata, amikor a Debreceni disputa folyóirat szerkesztője felkérte, írjon kritikát Tar Sándor A térkép szélén című könyvéről. Aztán egymás után olvasta el a köteteket, tanulmányokat, kritikákat, hogy képbe kerüljön, ki is ez az ember. Ahogy egyre jobban megismerte a munkásságot, kibontakozott, hogy ez a világ teljességgel otthonos számára, hiszen a szülei is kocsmárosok voltak egy Debrecen környéki kis faluban, így Tar figurái gyermekkorának részei. Az eredmény pedig a kötet lett.