Becky Chambers: Hosszú út egy kicsi és dühös bolygóhoz

Rosemary Harper nem sok jóra számít, amikor csatlakozik az öreg Wayfarer személyzetéhez. Ugyanakkor, noha a szedett-vedett hajó jobb napokat is látott már, egyfajta menedéket kínál neki, egy esélyt arra, hogy felkeresse a galaxis legtávolabbi zugait, és ami a legfontosabb: lehetőséget, hogy elszakadjon saját múltjától.A Wayfarer fedélzetén többféle faj él együtt békésen, szemben a Galaktikus Közösség néhány más, kevésbé befogadó csoportjával. A hajón az élet zűrzavaros és kiszámíthatatlan – pontosan olyan, mint amire Rosemary most vágyik. Ám hamarosan rendkívül veszélyes is lesz, amikor a kapitánynak felajánlanak egy munkát, egy olyan lehetőséget, ami csak egyszer akad az életben. Az, hogy féregjáratot fúrjanak az űrbe egy távoli bolygóhoz, határozottan jövedelmező vállalkozásnak ígérkezik, ám egyikük sem sejti, hogy ezzel az életüket kockáztatják...Az űr távoli részeiben a szinte már családként működő kis csapat tagjai egyik izgalmas kalandot a másik után élik át, és ezek során mindig egymástól függenek, és csakis egymástól remélhetnek támogatást. Ahhoz, hogy életben maradjon, Rosemarynek meg kell tanulnia, hogyan támaszkodjon a fedélzeten élő csodabogarakra, akik éppúgy kiszolgáltatottjai a helyzeteknek, mint ő. Ez az élmény pedig nem csupán szeretni és bízni tanítja meg, hanem arra is ráébreszti, hogy ha valakinek van egy családja, az nem feltétlenül a legrosszabb dolog az univerzumban.Becky Chambers kortárs amerikai sci-fi író.

Meg kell tanulnia szeretni és megbízni másokban

Fantáziadús világépítő és karaktervezérelt történeteiről ismert. Szülei asztrobiológiai oktatók és műholdmérnökök, így talán érthető, hogy a fiatal irodalmár érdeklődni kezdett az univerzum iránt. Már egészen kis korában elbűvölte a „világűr” és annak felfedezése. Ifjú éveiben részletesen tanulmányozni kezdte, hogy az emberek milyen erőfeszítéseket tettek a kozmosz felfedezésére, és ennek nyomán arra a következtetésre jutott, hogy ezek az erőfeszítések dicséretesek, bár a jelenlegi finanszírozási módokon lehetne javítani. Ez a mély elemzés sok ihletet adott írásához.

