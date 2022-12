Boris Johnson: A Churchill tényező – Hogy csinál egy ember történelmet?

Boris Johnson – miközben Winston Churchill unokájával beszélget, aki szerint a nagyapja „sok szempontból teljesen átlagos, családos ember volt” – azon gondolkodik, hogy mégis mi volt az a tényező, ami Churchillt annyira különlegessé tette? Hiszen „egy átlagos családos férfi nem ad ki annyi szöveget, mint Shakespeare és Dickens együtt, nem nyeri el az irodalmi Nobel-díjat, nem végez négy kontinensen megszámlálhatatlan mennyiségű emberrel harci összecsapásokban, nem lát el minden fontos állami tisztséget, beleértve a miniszterelnöki posztot (kétszer is), nem vállal nélkülözhetetlen szerepet két világháború során is a győzelem elérésében, és halála után nem adják el festményeit egymillió dollárért. Küszködöm, hogy valahogy rájöjjek, mi volt a forrása belső energiájának.”

Rajongással, egyedi stílusban, olvasmányosan

Ennek a „küszködésnek” az eredménye ez az utánozhatatlanul egyedi stílusban, tagadhatatlan rajongással és rendkívül olvasmányosan megírt könyv a britek legendás miniszterelnökéről, akiről mindig élvezet olvasni, hiszen amellett, hogy megkerülhetetlen alakja volt a történelemnek, lenyűgöző, markáns egyéniséggel, sajátos világlátással, éles ésszel és mindezek tetejébe kitűnő humorral is bírt, az élete pedig – miként ez a kötet is igazolja – eleve kész regény.

Az érem másik oldala, azaz a kötet szerzője legalább ilyen izgalmas személyiség. A szerző, Boris Johnson ugyanis az a Boris Johnson, vagyis a brit politikus, az Egyesült Királyság volt miniszterelnöke, a konzervatív párt egykori vezetője, aki 2008 és 2016 között London polgármestereként tevékenykedett. Ezúttal íróként ismerkedhetünk meg vele. A személye már önmagában is érdekes. Miután megszerezte diplomáját Oxfordban, egy darabig újságírással kereste a kenyerét. Főként történelmi tárgyú írásai a jelentősek. Számos nem hivatalos elismerést kapott, és több rajongói oldala van. Hivatalos honlapja és blogja is ez év szeptemberében indult. Johnson népszerű történész. A The Dream of Rome című, a Római Birodalmat és az Európai Uniót összehasonlító dokumentumfilmjét 2006-ban vetítették.

(Forrás: Bookline)