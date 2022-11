Sétálgatva a városban, számos helyen pillanthatunk meg érdekes, értékes látnivalót: az épületek s a környezetük kis csodáit, a különleges építészeti megoldásokat, és persze a természet maga is bőséggel kínál – különösen a festői ősz színeit használva – kedves, avagy megkapó, felemelő látványt. A Duna-parti szoborparkban kiváltképp sok látnivaló fogadja a nézelődőt. A város utcáin sétálva is találkozhatunk művészi alkotásokkal, bár talán sem az alkotót, sem a művet nem ismerjük pontosan. Az Apáczai Csere János utcában áll a képünkön is látható, mészkőből faragott alkotás, a Lány bagollyal című szobor. 1976-ban állították fel a könyvtár épülete előtt. Készítője Seregi József (1939–) szobrász és keramikus, akinek egy térplasztikáját is megtalálhatjuk a Duna-parti szoborparkban. F

Forrás: JAKD