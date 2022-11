Farkas Lajos, a múzeum igazgatója köszöntőjében elmondta, rendhagyó, hogy ilyen hűvösben kell megnyitnia egy kiállítást.

– Nagyon köszönöm a kollégáim munkáját, ebben a hidegben ülő-, szellemi munkát végeztek, végeznek. És gondoljunk csak bele, egy-egy kiállítás előkészülete hetekig, hónapokig, olykor évekig is eltarthat. Most tíz fok van az épületben, két termet tudunk fűteni, de nem zárunk be, a kiállítások továbbra is megtekinthetők, igaz, kérjük, hogy előzetesen jelentkezzenek be. Óriási köszönetet szeretnék mondani azoknak is, akik eljöttek erre a megnyitóra.

Ezután Kronászt Margit, az intézmény történész-muzeológusa beszélt a kiállításról, tárlatvezetéssel.

– Bizonyára többeknek ismerős már a ma bemutatott téma: tavaly ősszel Kedves Margit Nagysám! – Családi történetek képes levelezőlapokon címmel nyitottunk tárlatot, ahol szintén ez a műfaj került a középpontba. Az a bemutató azonban jóval inkább arra koncentrált, hogy feltárja, milyen információk nyerhetők ki nagy mennyiségű levelezőlap rendelkezésre állása esetén a lapok megírt oldalairól. Akkor egy hagyaték segítségével tártam a látogatók elé, hogy miként kezdhető meg a kutatás, és mi hozható ki egy maréknyi képes levelezőlapból. A mostani kiállításon ezek segítségével kívánom bemutatni, hogyan is nézett ki a XX. század első felének Dunapenteléje, egy egykori virágzó mezőváros, amely a mai városunk alapját adta. A kiválasztott lapok nagy része Békési György gyűjteményéből származik, kisebb része pedig a már tavaly is bemutatott Babanits-Takács hagyaték Pentelét ábrázoló lapjai közül került ki.

A kiállításra több tablót készített a múzeum, például a Dunai lapok, az Emlékmű az oldalfalban, a Templomok Dunapentelén, Vendéglátóhelyek, Mondbach-kúria elnevezéssel.

– Számos levelezőlap ábrázolja a Rudnyánszky-Mondbach kúriát és az egykori Fő teret a századfordulótól kezdve egészen a negyvenes évekig. A lapokon a leglátványosabb változás a Fő tér képének alakulása a kis kereszteződéstől, ahol a Szentháromság szobor állt, egészen a parkosított környezetig, majd a szovjet emlékmű felbukkanásáig. Előbbi ponthoz szorosan kötődnek az utcaképek, ahol az egyes puszták is felbukkannak, ahogy az egykori Kastélysor épületei is. Itt kiemelném azokat a lapokat, amelyek Janitsáry-pusztát vagy a Fő utcai Dóra kastélyt ábrázolják, de érdemes egy pillantást vetni a rácdombi Frankl-kúriát bemutató lapra is. Ezek olyan helyszíneket tárnak szemünk elé, amelyek ma már nem láthatók vagy teljesen átalakultak. Ehhez a blokkhoz társítottam az üzleteket bemutató lapokat is, hogy megismerjük, eleink hol vásárolhattak – hívta fel a figyelmet Kronászt Margit a kiállítás néhány – a sok közül – érdekességére.

A vitrinekről pár szót: egyikében a II. világháború előtti borbély kellékekből láthatunk néhányat, egy másikban pedig értékes dokumentumokat ugyanebből az időből. Például egy tanoncszerződést 1937-ből, egy ipari igazolványt 1922-ből, egy szolgálati cselédkönyvet 1931-ből, vagy egy tízpengős rendes üzletrészt 1933.12.31-es keltezéssel.