Jeffrey Archer: A tizenegyedik parancsolat

Connor Fitzgerald profi mesterlövész, a CIA egyik leghatékonyabb embere. Miközben rajong a feleségéért és a lányáért, elkötelezetten szolgálja a hazáját, s tudja, a parancsot teljesíteni kell.Ám huszonnyolc év után úgy érzi, itt az ideje annak, hogy visszavonuljon a cégtől. Egyvalamivel azonban nem ­számol: az Egyesült Államok elnöke, Tom Lawrence, valamint a CIA igazgatója, Helen Dexter közötti személyes háborúval...

Az önfejű és hatalomvágyó Helen ördögi tervet eszel ki, hogy eltávolítsa az egyetlen embert, aki bizonyíthatja, hogy elnöki jóváhagyás nélkül adott ki parancsokat. Oroszországba küldi Connor Fitzgeraldot, azzal a – szinte végrehajthatatlan – feladattal, hogy likvidálja az egyik elnökjelöltet, akinek egyetlen célja egy újabb hidegháború kirobbantása.Connor az idegen országban egymással ellentétes célok szövevényes, kibogozhatatlan hálójába kerül: rejtélyes erők fognak össze ellene, majd sietnek a segítségére, de végül azonban magányos farkasként csakis magára számíthat, ha túl akarja élni élete utolsó küldetését, és meg akarja menteni a családját a biztos haláltól...

Magányos farkasként csakis magára számíthat

Jeffrey Archer az egyik legismertebb angol író. 1940-ben született Londonban. Lord Archert híres íróként ismeri a világ és tiszteli a könyves szakma, azt azonban kevesen tudják róla, hogy az ő élete is kész regény: a konzervatív politikus még a börtönt is megjárta, ám írói pályáját ez sem törte meg. Botrányos életében a sikerrel párban jár a kétes hírnév is: a Wikipédia szerint már ifjúkorában megbundázott vizsga, hamisított diploma, majd hamis tanúzás, bennfentes kereskedelem, s hűtlen kezelés gyanúja is felmerült a személyével kapcsolatban, több eljárást is folytattak ellene. Könyvei kétszázhetvenötmillió példányban keltek el világszerte. Bár munkássága főként a thriller és a dráma területén alkotott maradandót, meg kell említeni vallásos ihletésű könyveit, a fogva tartása idején írt Börtönregényeit, sőt, a könnyedebb műfaj mellett számtalan novellát és gyermekkönyveket is írt. Ha egy hasonlattal lehetne élni, az alkotásban mindenevő.

