Új fordításban olvasható Asimov fantasztikus regénye

Isaac Asimov: A mezítelen nap

A Külső Világhoz tartozó Solarián élő maroknyi telepes minden szükségletét hűséges robotszolgálók elégítik ki. Az univerzumnak ezen a különös bolygóján egy nap olyan gyilkosság történik, amelyre látszólag nincs elfogadható magyarázat. Az áldozat ugyanis olyannyira visszavonultan élt, hogy környezetével is csak holografikus úton volt hajlandó érintkezni, csakhogy valakinek mégis sikerült halálos csapást mérnie rá, miközben a szolgálók – a robotika első törvényét megszegve – tétlenül nézték a bűncselekményt. Elijah Baley nyomozót pozitronvezérlésű társával, Daneel Olivaw robottal együtt egyenesen New York utcáiról küldik a bolygóra, hogy megoldja az észbontó ügyet.A robotika atyjaként számon tartott Isaac Asimovnak ez a második robotregénye – amelyben a szerző ezúttal is a krimi és a sci-fi zsánerét ötvözi – ezúttal új fordításban jelenik meg hazai könyvkiadó gondozásában.

Asimov (1920–1992) orosz származású amerikai író és biokémikus. Tudományos-fantasztikus valamint tudománynépszerűsítő művei tették ismertté rendkívül sikeres és kivételesen termékeny írói pályafutása során. Több mint 500 kötetet és nagyjából 90 000 levelet, levelezőlapot írt vagy szerkesztett, művei jelentek meg a Dewey-féle tizedes osztályozás minden főosztályában, egyetlenegyet kivéve: a filozófiát.Asimovot a tudományos-fantasztikus irodalom mesterének ismerik el széles körben, erről tanúskodnak kritikusainak írásai, valamint olvasóinak töretlen rajongása. Egyike volt a múlt századi sci-fi három nagy öregjének (a két másik sci-fi klasszikus, akivel együtt Asimov népszerűvé tette a tudományos-fantasztikus irodalmat, Robert A. Heinlein amerikai író és Arthur C. Clarke angol író). Asimov legismertebb műve az Alapítvány-trilógia (Alapítvány, Alapítvány és Birodalom, Második Alapítvány), ezzel a Gyűrűk ura elől hozta el a legjobb sorozatnak járó díjat. Hasonlóan jelentős a Galaktikus Birodalom-sorozat valamint a robottörténetek, amiket későbbi írásaiban összekapcsolt az Alapítvány-trilógiával. Asimov a sci-fin kívül krimit és fantasyt is írt. Az Űrvadász-sorozatot Paul French álnév alatt jelentette meg.

