Természetesen a siker nem maradhatott el, Radnai Zoli és Szőke Fanni főszervezőkkel pedig egyenesen madarat lehetett fogatni a rendezvényt értékelve:

– Hihetetlenül boldogok vagyunk, hiszen számítottunk rá, hogy idén is telt házas esemény lesz, de egészen elképesztő az az óriási számú érdeklődő, akik megjelentek. Nem csak a színházterem, de a teljes aula is megtelt, ahol kivetítőn nézhették azok, akik nem fértek be. Jól látható, hogy rendezvényünk kinőtte a helyszínt, így komolyan fontolóra kell vennünk, hogy dupla előadást rendezzünk – kezdték a táncművészek majd elmesélték mire a legbüszkébbek:

– Több mint 200 táncos vett részt a gálán és egészen fantasztikus és színvonalas műsorokat adtak elő egészen kicsi gyermekektől egészen a szenior osztályig. A sok boldog arc és a hatalmas tapsvihar mindent elárul. A különböző tánckultúrák és stílusok nagyon jól megfértek egymás mellett és ez egy ismét kiváló lehetőség volt, hogy a csoportok megmutassák magukat egy féktelen hangulatú estén.

„A sok boldog arc és a hatalmas tapsvihar mindent elárult a rendezvény sikerével kapcsolatban”

És valóban, a meghívott vendégeik őrületes hangulatot varázsoltak. Dudás Patrícia és az enyingi, kislángi és mátyásdombi táncosai egy szívet melengető hazafias érzelmekre épülő csodálatos nyitánnyal megadták az est alaphangulatát, amire Szőke Fanniék produkciója csak tovább fokozott:

– Közös kűrünk volt Vörös Péterrel és Vörös-Somogyvári Judittal – folytatta a beszélgetést Radnai Zoli –, akikkel egy külön erre az alkalomra készített latin-amerikai táncokból álló show-t készítettünk különleges zenei és hangulati világba vezetve a vendégeket. A műsorunkat a bűn természetét, a kényszerpályán mozgó emberi sorsokat bemutató amerikai akció kalandjáték ihlette. A színpadon megjelenő történetben a trükkös-bankrabló maffiózók voltunk, akik mindent vittek. Nagyon jó érzés volt a tapsvihar, amivel jutalmaztak minket. Különleges vendég fellépőinket is mindenképpen ki kell emelnem, hiszen elképesztő volt, amit Bokor Attila és Zsár Melinda a színpadra varázsolt. Megidézték nekünk az 1930-as évek szalonzenéit a solojazzt, Lindy hoppot és Lindy charlestont valami egészen bámulatos előadással.

Fotós: Radnai Lajos

Ahogy Radnai Zoli még kifejtette, természetesen nem mehet el a Gála hazai fellépői mellett sem, hiszen a Panic Crew irtózatosan nagy showt csinált közel 60 táncosával a színpadon vagy említhetném még a két fantasztikus zumba csoportot Zumba Fitness Helgával és a Zuma Life Gabival, akik szintén elvarázsolták a közönséget tehetséges táncosaikkal. Az Irisz Duó és a Töbörzsöki táncoló talpak előadása is egészen elképesztő volt. Nem beszélve saját táncosaikról:

Fotós: Radnai Lajos

– Fannival pedig végtelenül büszkék vagyunk a mi csoportjainkra, osztályainkra, akik a Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola hallgatói. A senior tanítványainkról meg már nem is beszélve, akik egy salsa ruedát adtak elő. Szóval összefoglalva látható, hogy Sárbogárdon és környékén igénylik a tánckultúrát és nagyon örülünk ennek a sok boldog arcnak és elismerésnek, amivel megköszönték nekünk a már hagyománnyá vált Tánckavalkád megrendezését. Jövőre innen folytatjuk!