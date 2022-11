Will Smith: Will

Will Smith philadelphiai kölyökből lett korának egyik legnagyobb rapsztárja, majd Hollywood egyik legfényesebb csillaga. Karrierje valódi tündérmese – ezt a plakáton látjuk, ám ez csak a történet egyik fele.

A Will című memoár mélyreható önvizsgálat eredménye, számvetés mindazzal, amit Will Smith akaraterejének köszönhetően elért, és mindazzal, amiről le kellett mondania ezért. Megtudhatjuk például, hogyan tudott úrrá lenni az érzelmein annak érdekében, hogy folyamatosan a legmagasabb szinten tudjon teljesíteni, és hogyan volt képes megküzdeni a rá nehezedő hihetetlen nyomással.

Will Smith őszintén, önmagát nem kímélve vall az általa elkövetett hibákról, a nehézségekről és a kudarcokról is. Korunk egyik legismertebb szórakoztatóipari zsenijének bátor és inspiráló könyve minden idők egyik legdöbbenetesebb utazása a zene és a film kívülről csillogó, belülről azonban hollywoodi húsdarálónak is nevezett világában.

Willard Carroll „Will” Smith, Jr. Oscar- és Golden Globe-díjas amerikai színész, többszörös Grammy-díjnyertes hiphopelőadó.

Azon kevés ember egyike, akik az Egyesült Államok szórakoztatóiparának három (zenész, színész, producer) jelentős ágában is sikert élveznek.

A Newsweek a bolygó legbefolyásosabb színészének nevezte. Filmjeivel rendre hatalmas sikert arat, a legismertebbek között találjuk A függetlenség napját, a Men in Black – Sötét zsaruk-at, a Legenda vagyok-ot (ebben lányával játszott együtt).

Embernek maradni a hollywoodi húsdarálóban is

Kritikai elismerést Oscar- és Golden Globe-jelölés formájában az Ali című filmért, valamint A boldogság nyomában (ebben pedig fia volt a partnere) mozi hozott számára, amelyekben – megtörtént esetet megfilmesítve – valós személyt alakított.

„Will Smith semmit nem titkol el... A Will szívmelengető olvasmány, amelyen keresztül megismerhetjük a színész, producer és zenész mögötti embert, aki kendőzetlenül vall bizonytalanságairól és traumáiról.” – olvasható a USA Today kritikájának ajánlása.

„A legjobb önéletrajz, amit valaha olvastam.” – írja róla Oprah Winfrey.

(Forrás: Bookline)