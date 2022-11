Otthon pakolás közben találtam egy régi fotót, amin apám és én vagyunk rajta 1965-ben. A képet a nagybátyám, Tolnai Zoltán készítette. Annyira megtetszett ez a kép, hogy a régi helyszínen újra lefotóztam magamat, s összemontíroztam a fotót a régivel. Nem is gondoltam volna, hogy ez a montázs egy kb. 7-800 képből álló gyűjtemény kezdete lesz. Még nevet is adtam a sorozatnak: időkapu. Bali Attilának is megtetszett ez a nézőpont, s megengedte, hogy a nála fellelhető retro fotókat manipuláljam. Családom először csodálkozott, de szerencsére hamar hozzászoktak ehhez a hobbimhoz.