Elizabeth O’Roak: Waking Olivia – Olivia ébredése

A farm bajban van. Az apja adósságokat hagyott hátra. A főiskolai terepfutócsapata nem teljesít jól.

Will Langstromnak már eleve túl sok a kötelezettsége, a legkevésbé sem hiányzik neki Olivia Finnegan, a frissen igazolt, gyönyörű, de problémás diák. Nagy száj. Komoly jobb horog. És egy titok, ami tönkreteheti.

Olivia önmaga legádázabb ellensége, múltja elől képtelen menekülni, és az utolsó, akitől segítséget kérne, az a nagyképű futóedzője, aki a jelek szerint semmivel sem elégedett.

Will azonban nem hagyja, hogy a lány ellökje magától, és eltökélten meg akarja menteni, miközben minden erejével próbál ellenállni a vonzalomnak, ami mindkettőjük életét tönkreteheti.

„Ha sötét, gyönyörű és szenvedélyes tiltottszerelem-sztorira vágysz, amiben van egy kis rejtély és pár hátborzongató fordulat is, akkor az Olivia ébredése tökéletes választás” – írja a thevagariesofus.com kritikusa.

„Nagyon jó olvasmány, nem egy tipikus edző-sportoló sztori. Mindenképpen ajánlom!” – olvashatjuk Fanchon véleményét a könyves blogon.

Aki szereti az érzéki, de tartalmas könyveket, azoknak szól, de csak 18 éves kortól ajánlja a kiadó.

(Forrás: Líra)