Mark Edwards: Nincs menekvés

Mark Edwards új, izgalmas thrillerében Aidan két éve keresi a húgát, Scarlettet. Vajon megtalálja-e valaha?

Két évvel ezelőtt a tizenöt éves Scarlett Seattle-be utazott, hogy néhány napot az ott élő bátyjával, Aidannel töltsön. A fiatal lány azonban a városnézést követő éjszaka nyomtalanul eltűnik. Hosszas nyomozás, téves jelek és ­zsákutcák után Aidan már majdnem feladja a reményt. Ám ekkor egy idős nő, Francesca hosszú vonatútja alatt a hajnali derengésben megpillant egy lányt, amint fejvesztve menekül üldözője elől egy észak-kaliforniai erdei tisztáson. Az asszony azt állítja, hogy a lány csakis az eltűnt Scarlett lehet. De vajon tényleg ő az?

Ijesztő dolgok történnek hétköznapi emberekkel

Aidan elindul, hogy kiderítse az igazságot, és a Francesca által leírt helyszínt keresve egy tűzvész sújtotta, eltűnt tinédzserek képeivel teleplakátolt városra, Eaglewoodra talál. A helyiek szemmel láthatóan félnek, a rendőrség pedig nem ad választ Aidan kérdéseire, aki úgy érzi, ismét ­zsákutcába jutott. Egészen addig, amíg egy véletlen találkozás az éppen hazatérő, eredetileg Eaglewoodból származó Lanával rá nem vezeti őt az első valós nyomra. Ám miközben lassan körvonalazódnak az események, Lana és Aidan halálos ellenségeket szereznek maguknak. Olyanokat, akik bármit megtennének, hogy elhallgattassák őket.

Már csak egyetlen dolog számít: hogy megtalálják Scarlettet – még ha ez az életükbe is kerül.

A szerző, Mark Edwards angol bestselleríró, könyvei eddig négymillió példányban jelentek meg világszerte. Főként pszichológiai thrillereket ír, amelyekben – ahogyan ő fogalmaz – ijesztő dolgok történnek hétköznapi emberekkel. A hazai olvasóközönség is kedveli írásait, A szerencsések, A vörös özvegy felkerült a magyarországi kiadók toplistájára is. A Facebookon követőinek arra a kérdésére, mind dolgozik most, azt válaszolta: „A pokolbeli kollégákról. Azt hiszem, mindannyiunknak volt néhány ilyen. Ez egy olyan téma, amellyel a legtöbb ember azonosulni tud majd. Az ördög műve lesz a címe, és jelenleg szerkesztem. Remélem, tetszeni fog, ha végre megjelenik!”

(Forrás: Líra)