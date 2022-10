A Szakkör a Nemzeti Művelődési Intézet tudásmegosztó programja. Célja, hogy a hagyományos szakköri tevékenységekbe avassa be a látogatókat, ezáltal összegyűjtse, rendszerezze és népszerűsítse a különböző közösségi tevékenységi formákat. Létay Ildikó a könyvtár vezetője a program kulcsi szakkörvezetője. A foglalkozások is a könyvtár (Rákóczi utca 62/1, ahol a védőnők is dolgoznak) emeleti helyiségében lesznek. Erről kérdeztük meg Ildikó.

-Az elmúlt évben nagyon jól sikerült a mézeskalács készítő szakkörünk. Idén ismét húsz héten keresztül lesznek foglalkozás heti két órában, hétközben 14-16 óra között. Békés megyei hímzés és Makramé szakkör indul ezúttal, ahova nagy szeretettel várom a kitartó érdeklődök jelentkezését. Az alapanyag és a foglalkozás is ingyenes. Készítünk majd kézi madeirát, pókos azsúrt, dél alföldi hímzést, orosházi szálán varrott minta hímzést, dél- alföldi szőrhímzés, valamint mezőberényi rátétes mintával díszített párna összedolgozást is. Az elkészült munkáinkból kiállítást szervezünk majd. Érdeklődni, jelentkezni telefonon a 06-70/639-0168-as telefonszámon, vagy személyesen a könyvtárban nyitvatartási időben lehet- mondta el a kulcsi könyvtár vezetője.