A dunaújvárosi Bartók Színházban jelenleg is zajlanak próbák: a Nincstelenek – Borbély Szilárd nagysikerű regénye – színpadi adaptációját Horváth János Antal rendezi. Hamarosan az Egy csók és más semmi próbái is elkezdődnek Göttinger Pál rendezésében; Schőn Tóni szerepét Oszvald Marika játssza. „Mindkét produkció bemutatóját még megtartjuk. A Nincstelenekét november 18-án, az Egy csók és más semmi premierjét december 16-án, és ezt játsszuk még másnap is. Majd bezár a színház. De inkább kényszerszünetnek mondanám, hiszen a színház háttérmunkája nem áll le, azt átstrukturáljuk. Döntésünket elfogadta a fenntartó, a Dunaújvárosi Önkormányzat, s jeleztük mindezt a szakminisztérium felé is”, fogalmazott Őze Áron. Kitért arra is: a kormányzat 25 százalékos megtakarítást vár a színházaktól, ezt csak ekképpen tudják megoldani. „Márciusban nyitunk. Ugyanakkor a 2022/23-as évad nem lehet hiányos. A téli szünet miatt nem lesz nyári szünetünk, meghosszabbítjuk az évadot. Hasonlóan ahhoz, ahogyan a pandémia idején működtünk. A Bartók Színház idén nyáron már közös produkciót – Vízkereszti Gritti – mutatott be a Kőszegi Várszínházzal, és folytatjuk 2023 nyarán ezt az együttműködést. A napokban tárgyalunk arról, mi kerül színre ebben a koprodukcióban”, tette hozzá Őze Áron.

Csadi Zoltán művészeti igazgató arról beszélt: „Egy rendkívüli szakmai és közönségsikerrel induló évadunkat akasztotta meg – sajnos – az energiaválság. Színházunk azzal is takarékoskodik, hogy a tervezett bemutatók közül kettőt – Tartuffe és Holtverseny – a következő évadra halasztunk. A kényszerszünet idején is folytatjuk a háttérmunkát, például előkészítjük a Pinokkió bemutatóját, szervezni kezdjük az egyhetes MIKRO Fesztivált, amelyet először a múlt évadban rendeztünk meg, s felkészülünk a nyarat záró hagyományos Bartók Liget programsorozatra is.”

Őze Áron és Csadi Zoltán a társulati ülés végén kifejezték szolidaritásukat a színházakkal, a kollégákkal, a közönséggel.