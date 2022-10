Tracy Rees: A rózsakert

Minden ház rejt titkokat...

London, 1895. Olive Westallen az angol arisztokraták kiváltságos, ám meglehetősen magányos életét éli. Pompás házukban mégis radikális terveket szövöget, amelyek alapjaiban rengetik meg az előkelő társaságot, ahol a fiatal nő eddig otthonosan mozgott.

Az új szomszédja, a tizenkét éves Ottilie Finch számára London valóságos játszótér, amelynek minden zegzugát igyekszik felfedezni. A családja nemrégiben érkezett a fővárosba, egy olyan botrány elől menekülve, amelyről a lány mit sem sejt. A napjait egyedül az árnyékolja be, hogy az édesanyját egy rejtélyes betegség hosszú időre a szobájába száműzi.

Az asszony mellé kerül a házba Mabs szolgálólányként, akinek így végre nem kell a csatornákban, magát fiúnak álcázva kemény, kétkezi munkát végeznie. Még csak nem is sejti, hogy az új állása egyáltalán nem olyan eszményi, mint amilyennek látszik. Mabs nemsokára rájön, miért kellett a családnak sürgősen új helyre költöznie, ám ez feloldhatatlan dilemma elé állítja.

Három nő és három sors – ugyan nem is lehetnének egymástól eltérőbbek, az életük és a mindennapjaik összeforr­nak a XIX. századi London forgatagában.

(Forrás: Líra) DH