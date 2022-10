Ann Cleeves: Fehér éjszakák

Nyárközép van Shetlanden, a fehér éjszakák ideje, amikor éjfélkor is csivitelnek a madarak, és a Nap egy percre sem nyugszik le. Bella Sinclair, a festőművész kiállításmegnyitót tart, hogy bemutassa Fran Hunterről készült képeit. A megnyitó helyszíne a Herring House nevű galéria, amely Biddistában található, a sziget távoli, északnyugati szegletében, a beachen. Az eseményt furcsa jelenet tarkítja: egy különös angol férfi sírva fakad, és azt állítja, fogalma sincs, ki ő, és honnan került ide.Az angolt másnap felakasztva találják egy csónakházban. Bohócmaszkot visel. Jimmy Perez, a nyomozó meg van győződve róla, hogy a tettes helybeli. Perezt megerősíti a feltételezésében, amikor Bella unokaöccsét, Roddyt, a zenészt is meggyilkolják. De vajon képes-e pártatlan maradni a nyomozó, vagy Fran Hunterhez fűződő kapcsolata beárnyékolja az ítélőképességét? A napok és az éjszakák egybefolynak: ilyenkor mindenkinek nehezére esik megőriznie az ép elméjét, és a látszatok a valóság helyére lépnek.

Érdekes szereplők, pazar helyszín, izgalmas cselekmény

Ann Cleeves, a New York Times bestsellerszerzője, akinek könyvei világszerte több millió példányban keltek el. 2017-ben a CWA, a brit Detektívregényírók Szövetsége Gyémánttőr-díjjal tüntette ki. Cleeves regényei alapján készültek a nagy sikerű Shetland és Vera tévésorozatok.„Cleeves szeretettel rajzolja meg e távoli kis közösség portréját, és ez a regény egyik legnagyobb erőssége.” – áll a Sunday Times cikkében.„Ann Cleeves érdekfeszítő bűnügyi regényét a szereplőknek az a megváltozott tudatállapota teszi különlegessé, amelyet a shetlandi nyáron le nem nyugvó napnak tulajdonítanak.” – közli a Financial Times.„Csodálatos olvasmány: hitelesen mutat be egy mára szinte teljesen letűnt életformát. Részben a regényben ikonikussá váló aprólékos jellemrajzokkal nyűgözi le az olvasót.” – ez a Radio 4 véleménye.„A Fehér éjszakák remek olvasmány. A szereplők érdekesek, a helyszín pazar, a cselekmény izgalmas, és nincs benne semmi, amitől egy érzékeny gyomor felfordulna.” – írja róla Reginald Hill.„A Fehér éjszakák igazán szórakoztató a kies helyszínével, bámulatos szereplőgárdájával és lebilincselő cselekményével.” – áll a Shotsmag írásában.

