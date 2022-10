Nem kétséges, rendkívül különös történet

Agatha Christie: A sittafordi rejtély

Szokatlanul kemény tél köszönt Sittafordra. A kitartó hóesés Sittaford Laket is elvágja a külvilágtól, így Mrs. Willett és vendégei az ötórai tea után asztaltáncoltatásba kezdenek. A komor, unalmas téli estébe egy kis izgalmat vivő szeánsz felfokozott hangulatban indul... és az asztal megmozdul.A hat részvevő a TREV betűket olvassa ki a kopogásból. A szellemvilág Trevelyan kapitányról, Sittaford Lak jelenleg máshol tartózkodó tulajdonosáról hoz üzenetet: H A L O T T! Síri csönd borul a társaságra, de az asztal ismét inogni és kopogni kezd: G Y I L K O S S Á G! Burnaby őrnagy, bár katonaember létére nem hisz az egészben, és a hölgyek sem akarják elengedni ebben a zord időben, mégis elindul Hazelmoorba, hogy utánajárjon, vajon történt-e valami a barátjával...„A felügyelő maga elé képzelte a hat mérföldes gyaloglás nehézségeit, az egymásba torlódó hófúvásokat, a készülődő hóvihart. Rájött, hogy bármennyire tagadja is, Burnaby őrnagyot mélyen érintette a szellem üzenete. Átgondolta a dolgot. Különös, nagyon különös eset. Olyasmi, amit az ember képtelen kielégítően megmagyarázni. Meglehet, mégiscsak van valami ebben a szellemügyben. Mindenesetre ez volt az első hiteles eset, amelyben összeakadt vele. Nem kétséges, rendkívül különös történet. Amennyire azonban pillanatnyilag meg tudta ítélni, bár magyarázatot adott Burnaby őrnagy viselkedésére, gyakorlatilag nem lendítette előre az ügyet. Az ő munkaterülete a fizikai, nem a lélektani világ. Az a dolga, hogy nyomára jusson a gyilkosnak. Ehhez azonban nincs szüksége útmutatásra a szellemvilágból.”Agatha Christie (1890–1976) angol írónő, „a krimi koronázatlan királynője”, akinek a nevét az egész világ ismeri. Több mint száz regényt, elbeszélést, színdarabot és rádiójátékot írt. Könyveit milliárdos példányszámban olvassák a világ összes nyelvén, ezzel ő a világirodalom legolvasottabb szerzője, William Shakespeare mellett. Színpadi darabja, a The Mousetrap ­(Egérfogó) tartja az első előadást követően leghosszabb időn át játszott előadás rekordját, elsőként 1952-ben mutatták be az Ambassadors Theatre-ben Londonban, és a mai napig is játsszák. Mary Westmacott álnéven romantikus-lélektani regényeket is írt, amelyek igazi irodalmi csemegének számítanak.

