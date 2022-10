Nem mindennapi tanóra alkalmával bővíthették zenei ismereteiket a gárdonyis diákok szerdán. Délben Balogh Zoltán vezetésével lépett fel a Sándor Frigyes Zeneiskola fúvós kara, amely során Fazekas Andrea mutatta be a különböző fúvós hangszereket kicsiknek és nagyobbaknak egyaránt. Az énekórán a gyerekek szórakozva tanultak, miközben a jobbnál jobb számok ütemére bólogatva élvezték az előadást.

Populárisabb darabbal is készült a zenekar Fotók: Laczkó Izabella

Fazekas Andrea, a Gárdonyi iskola ének szakos tanítója elmondta, az esemény célja a gyerekek zenei nevelésének támogatása. Emellett a koncertnek közösségépítő ereje is van, hiszen az, hogy a diákok együtt, egy közösség részeként élvezhetnek egy szuper koncertet, felejthetetlen élményt ad. Az intézmény szorosan kötődik a muzsikához, zenéhez, művészeti intézmény révén tantestületének tagjai fontosnak tartják, hogy a tanulók szoros kapcsolatot ápoljanak azzal.

Kovács István parókus kiemelte, alapvető fontosságú számukra a zene és annak jótékony hatása, ugyanis a muzsika lélekerősítő, annak felpezsdítő ereje pozitívan hat a gyerekekre.

Megemlítette, májusban a Szent Efrém Férfikar kedveskedett egy nagy sikerű koncerttel az iskola tanulóinak, és hálás, hogy az idei tanévben is lehetőség nyílt egy különleges tanórát tartani a diákoknak. A gyerekek legnagyobb örömére a jövőben is napirenden lesz hasonló kezdeményezés, ugyanis az iskola félévente tervezi az egyedülálló tanóra megismétlését a Sándor Frigyes Zeneiskola közreműködésével, diákjai szívesen színpadra lépnek és adnak műsort az iskolásoknak. Balogh Zoltán, a fúvószenekar vezetője elmondta, örömmel játszanak a Gárdonyi diákjainak, hiszen az iskolával nagy múltra visszatekintő, jó kapcsolatot ápolnak. A zeneiskola egyébként január 20-án nagyszabású gálakoncerttel is készül, ezután pedig újult erővel és új darabbal tudnak majd készülni a tavaszra tervezett rendhagyó énekórára.